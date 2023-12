Kaczyński nie odpuścił nawet w sylwestra i stawił się na warcie. "Jesteśmy w trakcie walki"

Portal wPolityce.pl doniósł, że Jarosław Kaczyński pojawił się z interwencją poselską w siedzibie TVP na Placu Powstańców Warszawy. Lider PiS dołączył do posłów, którzy okupują gmach Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Jarosław Kaczyński udał się w sylwestra do siedziby TVP

- Jesteśmy w trakcie walki. Nie jest to moment szczególnie łatwy, ale ta walka w ogóle z natury jest trudna, bo działamy w konfrontacji z przeciwnikiem, który po prostu nie przestrzega żadnych reguł. Który odrzucił prawo. Który odrzucił konstytucję - ocenił prezes PiS.

Według Kaczyńskiego "okazało się, że w tej konstytucji nie ma wielu zabezpieczeń, które powinny być, żeby nie dopuszczać do sytuacji, jakie są w tej chwili". - Dzisiaj to musimy przede wszystkim obronić prawo Polaków do informacji, bo to jest jedyna szansa, a nawet jedyna gwarancja tego, że Polska jednak wróci na właściwie tory - przekazał polityk.

Posłowie PiS od 20 grudnia protestują przeciw zmianom w mediach publicznych inspirowanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, które mają je odpolitycznić TVP i Polskie Radio ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Część byłych pracowników TVP deklaruje, że pozostaje w strukturach spółki mimo zwolnienia przez nowe władze. Wielu byłych pracowników telewizji publicznej, m.in. Danut Holecka i Michał Rachoń, znaleźli zatrudnienie w Telewizji Republika.

Źródło: Radio ZET/wPolityce.pl