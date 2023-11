Jarosław Kaczyński przekonuje, że misja Mateusza Morawieckiego dotycząca utworzenia nowego rządu "nie jest straceńcza". - Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym. Ta misja będzie odwoływała się do faktów, do sytuacji w Unii Europejskiej. Będzie się odwoływała do realnych interesów formacji politycznych, które niekoniecznie muszą być zbieżne z interesami PO. Ostateczne decyzje co do oceny interesów podejmują szefowie tych formacji - powiedział w rozmowie z PAP.

Czy PiS rozmawia już z politykami innych środowisk w sprawie utworzenia sejmowej większości? - Nie chcę spekulować na ten temat. To zadanie, które jest realizowane w ciszy i powinno być realizowane w ciszy. Tylko pod tym warunkiem może być efektywne - powiedział Kaczyński.

Kaczyński: nowy prezes PiS w 2024 roku

Polityk zapowiedział, że jego kadencja w PiS kończy się w 2024 roku i to wtedy wybranie zostanie nowy prezes partii. - Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - zapewnił.

Szef PiS powiedział także, że jego partia nie będzie opozycją totalną. - Będziemy na pewno opozycją zorganizowaną i plan tej organizacji już jest, ale jak to będzie wyglądało dokładnie? Proszę o chwilę cierpliwości, bo to plan na wypadek gdyby nie udało się powołać rządu z naszym udziałem. Musimy być gotowi na każdy scenariusz - mówił PAP.

Kaczyński odniósł się także do planów zreformowania mediów publicznych, które w ostatnich latach były kontrolowane przez PiS. - Krótko i zwięźle: w Polsce, gdyby spełnić zapowiedzi opozycji w tym zakresie, nie ma być pluralizmu medialnego, a pluralizm jest absolutnym warunkiem demokracji. Nawet taka nierównowaga medialna ze znaczną przewagą mediów wspierających opozycję, to było wyraźne naruszenie norm demokracji. Bez niej - nie ma żadnej wątpliwości - wybory byłyby wygrane przez naszą stronę, bo nie dałoby się stworzyć tej urojonej rzeczywistości, gdzie wielu ludzi uwierzyło, że w Polsce jest dyktatura - podkreślił.

Źródło: Radio ZET/ Tomasz Grodecki, Grzegorz Bruszewski (PAP)