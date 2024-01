"Kaczyński obraża pacjentów". Burza po słowach prezesa PiS

Jarosław Kaczyński znów zaszokował. W czwartek prezes PiS powiedział dziennikarzom w Sejmie, że Mariusz Kamiński był w więzieniu poddany "torturom". - Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - mówił.

Na pytanie, o jakie tortury chodzi, Kaczyński stwierdził, że "bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia". - To jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - stwierdził lider PiS.

Kaczyński o "torturach" i dokarmianiu sondą. Poseł KO zareagował

Słowa prezesa poniosły się szerokim echem. Zareagowała m.in. Służba Więzienna, która wydała oświadczenie ws. procedur wobec osadzonych w zakładach karnych. Protestowali też politycy większości rządowej, zwracając uwagę, że Kamiński był dokarmiany, bo osobiście zdecydował się na głodówkę. Wśród tych, którzy zabrali głos, był m.in. Adrian Witczak - poseł Koalicji Obywatelskiej, który cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna i sam musi korzystać z sondy jelitowej.

- Bez żywienia dojelitowego za pomocą zgłębnika, czyli sondy, nie mógłbym tutaj być. Wielokrotna resekcja jelit spowodowała to, że wchłanialność jest mniejsza i leczenie żywieniowe umożliwia mi normalne życie - tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską. Jego zdaniem "Kaczyński obraża pacjentów", których ratują właśnie takie rozwiązania medyczne.

- Uzyskałem informację od wielu pacjentów, którzy poczuli się urażeni, bo dzięki temu żyją i mogą funkcjonować. A polityk, który do niedawna miał wpływ na funkcjonowanie kraju, służby zdrowia, mówi, że są to tortury - przyznał. Jednocześnie poinformował o powołanie parlamentarnego zespołu ds. leczenia żywieniowego, na czele które stanie. - Chcemy pokazywać, jak ważna dla pacjentów jest to metoda. W wielu jednostkach chorobowych jest absolutnym kluczem do funkcjonowania - dodał.

To, że Polska usłyszała o żywieniu przez sondę, będzie przyczyniało się do informowania, że to jest skuteczna metoda leczenia. Dla niektórych pacjentów to kwestia wstydliwa, nie chcą pokazywać, że wymagają takiej metody leczenia. Dlatego uważam, że powinniśmy ją pokazywać i o tym mówić - Adrian Witczak, KO

Sam przekonywał, że nie czuje, aby żywienie dojelitowe było dla niego czymś wstydliwym. - Dla mnie jest dość wygodne, dlatego że zakładam sondę wieczorem, w nocy podawane są mieszanki, a rano budzę się najedzony. Mam trochę więcej czasu na poranne wstawanie i nie muszę jeść śniadania - stwierdził Witczak.

Skierował również bezpośredni apel do Kaczyńskiego. - Panie pośle, zapraszam, żeby dołączył pan do parlamentarnego zespołu ds. leczenia żywieniowego. Zapraszam na wystawę w Sejmie i do rozmowy z pacjentami, którzy są żywieni przez sondę - podsumował rozmówca WP.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska