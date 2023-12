"Kaczyński od dłuższego czasu wykazuje się zupełnym brakiem szacunku dla Polaków"

Radosław Gruca: Ma pani zdolności profetyczne, pani profesor? Obwieściła pani koniec epoki Jarosława Kaczyńskiego, zanim prezes PiS symbolicznie zrobił to sam.

Anna Siewierska-Chmaj: Jarosław Kaczyński od dłuższego już czasu wykazuje się zupełnym brakiem szacunku dla Polaków, a przynajmniej sporej ich części. Chce decydować kto jest patriotą, a kto nie, kto jest Polakiem, a kto agentem obcego państwa. Obwieszczając autorytatywnie na korytarzu sejmowym "koniec demokracji w Polsce", tylko dlatego, że dwutygodniowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania, obraził wszystkich wyborców demokratycznej opozycji. Jak mówi jedna z biblijnych przypowieści: "pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną". Nieco ponad godzinę później Kaczyński najwyraźniej postanowił symbolicznie przypieczętować klęskę swojej formacji oskarżeniem Donalda Tuska o niemiecką agenturę, wprost z sejmowej mównicy i swoim zwyczajem, bez żadnego trybu.

I to zaraz po jego wyborze przez Sejm na premiera nowego rządu.

Dla mnie szczególnie bulwersujący jest fakt, że zrobił to zaraz po uroczystym odśpiewaniu hymnu przez wszystkich posłów. Zniszczył jedyny moment poczucia narodowej, ponadpartyjnej wspólnoty. Nawet wielu jego partyjnych kolegów miało zażenowane miny. Wejście bez żadnego trybu na mównicę sejmową i to w takiej chwili to był ostateczny obraz arogancji, pychy i pogardy prezesa Kaczyńskiego. Symbol jego upadku.

Ale upadek Jarosława Kaczyńskiego nie musi oznaczać upadku Prawa i Sprawiedliwości.

To prawda. Niemniej jednak to właśnie Kaczyński przez wiele lat budował siłę PiS, także w oparciu o swój własny mit wybitnego stratega, który zawsze ma plan B. Dzisiaj ten mit ostatecznie legł w gruzach. Nie zdarzył się żaden cud, może poza tym, że upadek rządu Mateusza Morawieckiego ludzie oglądali nawet w kinach, przegryzając popcornem. Kaczyński już od jakiegoś czasu stawał się wizerunkowym obciążeniem dla Zjednoczonej Prawicy, ale jego haniebne i histeryczne zarazem oskarżenie Donalda Tuska było ostatnim gwoździem do jego politycznej trumny. To oczywiście będzie proces – dla dobra partii nikt go publicznie nie będzie sekował, ale zaczniemy zauważać drobne sygnały – wianuszek pretorian zacznie się kurczyć, zaczną działać siły odśrodkowe.

Chyba już zaczęły. Podczas głosowania nad wotum zaufania po expose premiera Morawieckiego nie było Zbigniewa Ziobro. Podobno zachorował.

Być może, ale w dość wygodnym terminie. W sam raz, żeby swoją twarzą nie firmować przegranej. Bardzo rozsądne posunięcie ze strony lidera SP, wpisujące się w konsekwentne działania Ziobry, żeby zdystansować się od błędów poprzedniego rządu, mimo że był jego ważną i wyjątkowo szkodliwą częścią. Od 15 października Suwerenna Polska sprawia wrażenie, jakby chciała zbudować silny, prawicowy obóz polityczny na gruzach rządu Morawieckiego, a być może i całego Prawa i Sprawiedliwości. Marka PiS stała się obciążeniem – negatywny elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest ogromny. Zastanawia mnie także, czy przywołanie przez Morawieckiego w expose Porozumienia Centrum nie było w istocie sygnałem, że przygotowywany jest grunt pod rebranding. Morawiecki był, jest i będzie przede wszystkich człowiekiem interesu, doskonale wie, że nie może pójść na dno, bo tam już na niego czekają inne drapieżniki. Z jednej strony Zbigniew Ziobro, z drugiej – Andrzej Duda. I nie lekceważyłabym prezydenta – jestem pewna, że wykorzysta każdy dzień z ostatniego półtora roku swojej kadencji, żeby rozszerzyć swoje polityczne zaplecze. To będzie brutalna walka o władzę nad polską prawicą, w której Jarosław Kaczyński już nie będzie się liczył.

Wróćmy zatem do początku. Jak pani ocenia expose premiera Mateusza Morawieckiego?

Najgorsze expose w historii Polski, a analizowałam wszystkie, łącznie z tymi z czasów PRL. Nudne, chaotyczne, kłamliwe. A także cyniczne – jak sam Mateusz Morawiecki. Te słowa o wolności wyboru i szacunku dla kobiet były wyjątkowo oburzające, szczególnie w kontekście działań PiS w ciągu ostatnich ośmiu lat. Odebranie kobietom prawa do decydowania o własnym życiu, obraźliwe uwagi Kaczyńskiego o "kobietach dających w szyję", pałowanie pokojowo protestujących na strajkach kobiet, niepotrzebne śmierci ciężarnych kobiet, którym odmówiono aborcji. Samą strukturę oparto na odwołaniu do pięciu wartości – człowieka, samostanowienia, ambicji, wiarygodności i odpowiedzialności. Ale, żeby sprawnie poruszać się w obszarze aksjologii samemu trzeba mieć kredyt zaufania u odbiorców. Morawiecki go nie ma, a zatem to się nie mogło udać. Kiedy polityk powszechnie określany mianem Pinokia opowiada o wiarygodności, wywołuje jedynie śmiech, zażenowanie a nawet złość. I ta ogromna niespójność przekazu – był i cytat z Witolda Gombrowicza, i z Adama Mickiewicza, a nawet z Michała Kaleckiego – ekonomisty cenionego w czasach PRL, nagrodzonego zresztą w 1966 roku nagrodą państwową za książkę "Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej".

I była standardowa w epoce PiS propaganda sukcesu.

Tak, bo to nie było klasyczne expose, czyli przemówienie programowe, ale raczej nostalgiczne wspomnienie o tym, jak wspaniale Polakom żyło się w ciągu ostatnich ośmiu lat. Poparte zresztą sporą ilością wybiórczo zaprezentowanych danych, często zmanipulowanych, żeby pasowały do stawianej tezy. Nawet zapaść demograficzną Polski Morawiecki przedstawił jako sukces rządu Zjednoczonej Prawicy, bo gdyby nie oni to byłaby przecież "demograficzna apokalipsa". I oczywiście, zestaw obowiązkowy prawicowej narracji: "świat jest niebezpiecznym miejscem", grozi nam "zderzenie cywilizacji", musimy "odłożyć mikromanię na bok" i "wybić się na wielkość", bo "nie możemy sobie pozwolić na mierność".

Ale trzeba przyznać, że zaproponował interesujący "pakiet demokratyczny". Przypomniało mi się, że oto historia zatoczyła koło, bo podobny w założeniach pakiet PiS zgłaszał, ale jak był w opozycji. Teraz pierwszego dnia, w którym stracił władzę znów do tego wraca.

Zabawny i groteskowy element, rzekłabym nawet. Przez osiem lat rząd Zjednoczonej Prawicy łamał wszelkie możliwe procedury demokratyczne, niszczył polską kulturę polityczną i ignorował zwyczaje parlamentarne. Posłowie opozycji dostawali po 30 sekund na wypowiedzi w kluczowych dla Polski sprawach, wyłączano im mikrofon, obrażano w majestacie prawa. Głosowania odbywały się w środku nocy, albo powtarzano je "bo przegramy". A teraz polityk, który swoim nazwiskiem firmował takie zachowania proponuje "zakończenie wojny polsko-polskiej" i wprowadzenie "pakietu demokratycznego", który dałby opozycji – czyli dotychczas rządzącym – specjalne uprawnienia typu "dzień opozycji". Hojność Morawieckiego wobec opozycji byłaby wzruszająca, gdyby nie była tylko cynicznym zagraniem przegranego polityka, który wygłaszając expose nie ma najmniejszej nadziei na uzyskanie wotum zaufania.

Co zatem zostanie po tym expose, oczywiście poza zdjęciami śpiącego Jarosława Kaczyńskiego i Konrada Berkowicza roznoszącego kawę znudzonym posłom Konfederacji?

Niesmak, bo wyłącznie dla partyjnych interesów zmarnowano dwa miesiące, podczas których zamiast realnie rządzić, urządzono gigantyczny skok na państwową kasę. Brzydki koniec złej władzy. I jeszcze ten symboliczny moment, gdy Morawiecki odczytując expose z kartki, nagle mówi "slajd", tym jednym słowem obnażając całą swoją marionetkowość.

Źródło: Radio ZET