Kaczyński odejdzie? Sasin ujawnia w Radiu ZET. Wiemy, co stanie się na kongresie PiS

Jarosław Kaczyński wkrótce odejdzie na polityczną emeryturę? Według doniesień Onetu prezes PiS miałby oddać przywództwo w partii w I połowie 2025, gdy wybrany zostałby nowy lider. "Tym razem - jak twierdzą nasze źródła - deklaracja Jarosława Kaczyńskiego o ustąpieniu z funkcji prezesa ugrupowania ma być definitywna i ostateczna" - pisał portal.

Kaczyński odejdzie? Sasin: będę go namawiał, by nadal był prezesem

Czy faktycznie w PiS przygotowują się do wyborów nowego prezesa? Do tej kwestii odniósł się Jacek Sasin. Były wicepremier i jeden z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego był we wtorek Gościem Radia ZET.

Przypomniał, że choć rzeczywiście w przyszłym roku zaplanowany jest kongres partyjny, to przyznał, że "z pewnym zdumieniem obserwuję pewien wysyp informacji o rzekomych planach odejścia prezesa".

- Jest kongres i pan prezes podda się weryfikacji na kongresie. Ja należę do tych polityków PiS, którzy namawiają i będą namawiać prezesa, by wystartował na kolejną kadencję i nadal był prezesem - przekonywał. Skomentował również spekulacje, jakoby ewentualne odejście Kaczyńskiego mogłoby doprowadzić do rozpadu formacji.

PiS jest partią mocno osiadłą na polskiej scenie politycznej, ale nie zmienia się lidera w sytuacji, w jakiej dziś jesteśmy. Jest zagrożona demokracja w Polsce, zagrożony cały nasz dorobek ostatnich lat. Wymiana lidera dziś byłaby czymś nierozsądnym - Jacek Sasin

Mateusz Morawiecki jest jednym z tych, o których mówi się w kontekście sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim. Były premier w rozmowie z Radiem ZET powiedział wprost, że "chciałby wystartować w zaszczytnym wyścigu" o fotel szefa PiS. - Ci, którzy noszą buławy w tornistrach, a takich może być wielu - a przynajmniej uważać, że noszą buławę - powinni sobie dać na wstrzymanie - skwitował Sasin.

Zapewnił przy tym, że nie było w PiS żadnego "dymu" po słowach Morawieckiego. - Była jakaś dyskusja na ten temat, ale wszyscy doszliśmy do przekonania, że wszczynanie jej jest bez sensu - podsumował ten wątek były minister aktywów państwowych.

Źródło: Radio ZET