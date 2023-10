Kaczyński odpowiedział w sprawie debaty w TVP. Czeka nas wielkie starcie liderów?

W czwartek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że weźmie udział w debacie przed wyborami parlamentarnymi 2023 organizowanej przez TVP.

Tusk idzie na debatę TVP. "Mam nadzieję, że Kaczyński ma odwagę"

Deklarację Tusk złożył podczas spotkania z mieszkańcami Rzeszowa, odpowiadając na pytanie jednego z nich. - Słuchajcie, nie mam wyjścia. Miała być niespodzianka, ale nie będę kombinował. Tak, będę (na debacie -red.) - powiedział.

Lider opozycji wezwał też swojego największego przeciwnika, Jarosława Kaczyńskiego, do udziału w debacie. - Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę, chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników i stanąć do debaty ze mną - mówił.

Kaczyński odpowiada Tuskowi. "Żeby to chociaż był Weber"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zdążył już odnieść się do sprawy. Zrobił to podczas spotkania z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej. Kaczyński powiedział, że w dniu debaty ma już umówione spotkanie w sprawie bezpieczeństwa polskiej wsi w Przysusze.

- Pytanie, co powinienem wybrać. Czy rozmowę z kłamczuchem, w dodatku człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Żeby to chociaż był Weber, ale on? No i wybrałem Przysuchę - powiedział Kaczyński.