Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoje hasło wyborcze na wybory parlamentarne 2023. - Nasze hasło to "Bezpieczna Przyszłość Polaków"- ogłosił prezes PiS, któremu towarzyszyli: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wiceprezesi PiS - premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak oraz europosłanka PiS, b. premier Beata Szydło.

- Co to znaczy bezpieczna? Otóż jest wiele rodzajów bezpieczeństwa, o tych najważniejszych wspomnę. Pierwsze bezpieczeństwo, dziś szczególnie aktualna sprawa, to bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo, które chroni nas przed atakiem zbrojnym - mówił Jarosław Kaczyński.

PiS ogłosiło swoje hasło wyborcze

- My czynimy wszystko - i to czynimy skutecznie - by to bezpieczeństwo stale rosło. Przede wszystkim rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju, ale niespotykany także w powojennej Europie, naszą armię - powiedział prezes PiS.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego naszego kraju Polska armia w krótkim czasie ma osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej armii na kontynencie - zapewniał Kaczyński. - To jest podstawowa przesłanka bezpieczeństwa, bo jeśli chodzi o sojusze, które oczywiście też są bezwzględnie potrzebne, i które w każdym wymiarze podtrzymujemy, szczególnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale pamiętamy o tym, że bronieni przez sojuszników są tylko ci, którzy sami się bronią - dodał.

W oświadczeniu mówił także, że Polska przygotowuje się na potencjalne zagrożenia, a także reaguje na obecność Grupy Wagnera na Białorusi. - Czynimy wszystko, i sądzę, że będziemy tutaj naprawdę skuteczni, chociaż może dojść do różnego rodzaju prowokacji, by nasze społeczeństwo było bezpieczne. To bezpieczeństwo z całą pewnością zostanie zachowane - zapewnił Kaczyński.

Wybory parlamentarne 2023, w których wybierzemy posłów i senatorów na kolejną, czteroletnią kadencję, odbędą się 15 października. PiS jest ostatnim ugrupowaniem, które nie ujawniło nazwisk swoich kandydatów. W ostatnich dniach poznaliśmy liderów oraz wielu kandydatów m.in. Konfederacji, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wiadomo także, kto wystartuje w ramach tzw. Paktu Senackiego.

PKW zarejestrowała jak dotąd 24 komitety partyjne: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK, KW Bezpartyjni, KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, KW Zjednoczeni, KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, KW Ślonzoki Razem, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Polskiej Partii Piratów (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Nowa Nadzieja.

Komisja zarejestrowała też 2 komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Edyta Roś, Grzegorz Bruszewski (PAP)