Kaczyński ostro w Sejmie. Wezwał do referendum. "Bezczelna dyskryminacja"

Jarosław Kaczyński odniósł się w czwartek w Sejmie do kwestii relokacji migrantów do krajów członkowskich UE, nad którą pracuje obecnie Komisja Europejska. PiS i rząd, podobnie jak w 2015 roku, sprzeciwiają się przyjęciu migrantów i jakimkolwiek zasadom relokacji.

Przygotowywany w Brukseli jest też mechanizm, w którym państwa nieprzyjmujące migrantów miałyby płacić ekwiwalent ok. 22 tys. euro za migranta. Polska i Węgry oprotestowują ten pomysł.

Kaczyński ostro w Sejmie. Wezwał do referendum

Kaczyński twierdził, że „trudno działać w organizacji, w której zmienia się decyzje”. I nawiązał do kwestii przyjęcia w 2022 roku uchodźców z Ukrainy, za których Polska dostała z Unii Europejskiej niewspółmierne wsparcie.

- Ten kontekst, to wszystko, co działo się po wybuchu wojny - ataku Putina na Ukrainę. Przyjęliśmy wtedy miliony uchodźców. Na stałe 1,2 mln. Mnożąc to przez 22 tys. euro (proponowana obecnie kara za nieprzyjętego jednego migranta, red.) wychodzi od 20 do 30 miliardów euro. A pomoc (unijna - red.) wychodziła po ok. 100 euro za jednego (uchodźcę). To jest kpina z Polski, bezczelna dyskryminacja. Dlatego się nie zgodzimy. Naród polski się nie zgadza. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy się muszą wypowiedzieć – mówił ostro Kaczyński.

RadioZET.pl