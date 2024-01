Kaczyński otworzył "gabinet pomysłów" PiS. Powiedział, co czeka ich przeciwników

We wtorek odbyło się pierwsze Zespołu Pracy dla Polski z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. - To jest początek inicjatywy, która ma mieć duże znaczenie i to nie tylko w wymiarze odnoszącym się do naszej formacji politycznej, czy nawet szerzej do prawicy, tylko ma mieć duże znaczenie dla Polski - powiedział Kaczyński.