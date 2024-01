Kaczyński pod prokuraturą: "Duda jest nadzieją". Zapowiada "front obrony demokracji"

W środę około godziny 19:00 pod Prokuraturą Krajową pojawili się najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, Mariuszem Błaszczakiem i Mateuszem Morawieckim na czele. Parlamentarzyści pojechali na miejsce po medialnych doniesieniach, z których wynikało, że miało dojść do "próby siłowego przejęcia PK".

Kaczyński pod prokuraturą. "Bezprawne przejęcie"

Kaczyński w wypowiedzi dla mediów stwierdził, że "nastąpiło bezprawne wkroczenie do Prokuratury Krajowej i bezprawna próba przejęcia władzy w prokuraturze przez tzw. pełniącego obowiązki". - Uczestniczy w tym bezpośrednio minister Bodnar. Chciał także dokonać wejścia do gabinetu i żeby dwoje prokuratorów dokonało inwentaryzacji. Oni zgodnie z prawem odmówili podjęcia takich działań. Wiem, że prokurator Dariusz Barski nie chce zgodzić się na bezprawne działania i podać się do dymisji - powiedział prezes PiS.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego dochodzi do "pełzającego zamachu stanu". - Trwa w tej chwili kryzys, z tym że to jest kryzys opisany w prawie. To jest art. 127 kk zagrożony karą od 10 lat do dożywocia. To jest próba siłowych zmian ustroju. Zresztą, to nie tylko to wydarzenie, wiele z tych wydarzeń, które miały miejsce po 13 grudnia łącznie składają się na popełnienie przez tę władzę przestępstwa - ocenił.

"Andrzej Duda jest nadzieją"

Jak stwierdził, nadzieją jest prezydent Andrzej Duda, który - według prezesa PiS - powinien zwołać Radę Gabinetową, Radę Bezpieczeństwa Narodowego, "a być może podjąć także inne działania, by w Polsce przywrócić funkcjonowanie Konstytucji i prawa".

- Ta świadomość łamania prawa po stronie rządowej jest, ale wiedząc, że mają poparcie z różnych stron, a przede wszystkim z zagranicy, z Niemiec, uważają, że wszystko im wolno. Mam nadzieję, że okaże się, że nie wszystko im wolno i będą musieli ponieść konsekwencje - powiedział Kaczyński.

Wyraził nadzieję, że w Polsce w krótkim czasie powstanie front obrony demokracji, front obrony wolności. - Nie wierzę natomiast w żadne zmiany ze strony sił zewnętrznych, bo one realizują swoje interesy i te opowieści o praworządności były zwykłym pretekstem - stwierdził Kaczyński.

Źródło: Radio ZET/PAP