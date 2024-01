"Nie wyrok, a najwyższe odznaczenie państwowe". Kaczyński protestował ws. Kamińskiego

Jarosław Kaczyński wziął we wtorek 16 stycznia udział w manifestacji pod radomskim aresztem, gdzie od 11 stycznia karę dwóch lat więzienia odbywa skazany ws. afery gruntowej Mariusz Kamiński, były szef MSWiA i CBA.

Politycy PiS codziennie organizują protesty pod aresztem w Radomiu. We wtorek pod więzienie pofatygował się sam Kaczyński. Prezes PiS grzmiał o niesprawiedliwości i tym, co spotkało Kamińskiego.

Kaczyński: Kamiński powinien otrzymać najwyższe odznaczenie

- Mariusz Kamiński nie powinien otrzymać żadnego wyroku, powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe. Nie za to, że teraz siedzi, ale za to, że twardo w trudnych czasach walczył z przestępczością – podkreślił podczas wieczornego wystąpienia Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że Kamiński "nie tylko zbudował, ale też wymyślił Centralne Biuro Antykorupcyjne". - Po raz pierwszy sprawa CBA stanęła za czasów AWS (Akcja Wyborcza Solidarność – red.), wtedy została odrzucona, ale tym, który ją zaproponował, wygłosił odpowiednie przemówienie w parlamencie, był Mariusz Kamiński. On naprawdę złotymi zgłoskami i od lat młodzieńczych zapisał się w historii Polski – zaznaczył szef PiS.

Wracając do afery gruntowej, Kaczyński mówił, że jako premier był skłonny bardziej kalkulować ryzyko, bo jego ówczesny rząd mógł stracić władzę. Posłuchał się jednak Kamińskiego, który stał na stanowisku, że "zasady są ważniejsze".

"Musi skończyć się czas hańby polskiego państwa"

Przekonywał, że Kamiński i Maciej Wąsik (skazany w tej samej sprawie, osadzony w więźniu w Przytułach Starych koło Ostrołęki) muszą wyjść na wolność. - Musi skończyć się czas hańby polskiego państwa - mówił. Kaczyński dodał, że "ci, którzy do tej hańby doprowadzili, którzy depczą konstytucję, prawo i robią to cynicznie" powinni ponieść "surowe konsekwencje" swoich działań.

- Musimy uczynić wszystko, by nie tylko wyszli na wolność, ale by wrócili do Sejmu jako posłowie, bo zostali uczciwie na posłów wybrani i mają prawo nimi być - powiedział prezes PiS. Jak dodał Kaczyński, "decyzja, po opinii (prokuratora generalnego Adama Bodnara – red.) będzie należała do prezydenta". - Jestem przekonany, że decyzja będzie jedna, zakończenia tego niebywałego skandalu. Na tym świecie zdarzają się pomyłki, ale tutaj żadnej pomyłki nie było. Tutaj po prostu niewinnego człowieka skazano na więzienie. Najpierw na trzy lata pod wymyślonymi przez sędziego złej woli zarzutami, o jakimś spisku mającym doprowadzić do zmiany na scenie politycznej, to była kompletna bzdura - podkreślał.

Źródło: Radio ZET