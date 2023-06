Kaczyński podał dwa powody, dla których wrócił do rządu. "Nie jestem szeryfem"

Jarosław Kaczyński był pytany w TVP Info, dlaczego zdecydował się tuż przed wyborami na ponowne wejście do rządu. - Niektórzy z moich kolegów z kierownictwa uważali, że to będzie dobre dla partii właśnie w tym okresie i ja podzieliłem to zdanie, bo rzeczywiście trzeba wziąć odpowiedzialność, to są najważniejsze wybory od 1989 roku - powiedział prezes PiS.

Dodał, że nie przyszedł do rządu jako "szeryf". - Tylko przyszedłem jako ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne (...) i jednocześnie ktoś, kto już był premierem, wicepremierem i w związku z tym może się przydać - powiedział Kaczyński.

Wybory 2023. Dlaczego Kaczyński wrócił do rządu?

Dopytywany, do jakich zadań może się przydać, wskazał, że na "z jednej strony sprawy związane z bezpieczeństwem szeroko rozumianym". -Tym się zajmowałem jako wicepremier, ale także kwestie związane ze sprawami politycznymi, bo polityce towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać (...) sprawy już czysto wyborcze, bo przecież każdy rząd bierze udział w wyborach, tak jest w demokracji - powiedział Kaczyński.

Na uwagę, że w rządzie będzie zajmował się koordynacją jego prac, podkreślił, że chodzi o "koordynację w pewnych sprawach oczywiście". Prezes PiS skomentował również propozycję referendum, które obóz rządzący chce przeprowadzić jesienią. Zjednoczona Prawica chce w nim zapytać Polaków o unijny mechanizm relokacji uchodźców.

- W tej chwili data jeszcze nie jest ustalona. Są tu pewne, drobne problemy prawne - trzeba jeszcze załatwić, na pewno nie będzie to problemem, to w taki sposób, by to nie było drogie, czy w jakiś sposób absorbujące dla społeczeństwa - poinformował Kaczyński.

Podkreślił, że jeśli referendum będzie ważne, "to zamknie drogę do zgody na relokację każdej władzy, nie tylko naszej". - Naszej nie trzeba zamykać, bo sami wiemy, że w żadnym razie nie można się na to zgodzić. Natomiast są tacy, którzy mają inne zdanie. Dzisiaj oczywiście muszą stosować taktykę wyborczą i wprowadzają ludzi w błąd - stwierdził Kaczyński.

"Lex Tusk". Kaczyński chwali serial TVP "Reset"

Prezes PiS skomentował propagandowy serial dokumentalny "Reset", który ma udowadniać rzekome prorosyjskie działania rządu Donalda Tuska w latach 2007-2014. Produkcja została skrytykowana nawet przez ekspertów zagranicznych, którzy się w niej wypowiadali.

- Film pokazuje też dlaczego - przynajmniej w dużej mierze - jest to strach (opozycji - red.) uzasadniony. To film, a stwierdzenie pewnych faktów przez organ, który działa w imieniu państwa, to jest zupełnie inna kwestia - zaznaczył J. Kaczyński.

Jak zauważył, istnieje różnica w podejściu do informowania o prowadzonej przez rząd polityce, bo "to nie jest dla zwykłych ludzi". - Oni od przeszło 30 lat uważają, że Polak powinien być źle poinformowany.(...) To czy ktoś był agentem czy nie był, to nie wasza sprawa, obywatele. Ale to sprawa obywateli. W Stanach Zjednoczonych często te "badania" idą niesłychanie daleko - tak daleko, że ja nie byłbym w stanie tego zaakceptować, bo czasem dotyczy kwestii intymnych - dodał wicepremier.

W ten sposób Kaczyński po raz kolejny wyraził poparcie dla "lex Tusk", czyli kontrowersyjnej komisji, która ma zbadać rzekome rosyjskie wpływy w polskiej polityce w latach 2007-2022. W parlamencie trwają prace nad prezydencką nowelizacją do już obowiązującej ustawy o komisji.

RadioZET.pl/PAP