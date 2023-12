Kaczyński potwierdza zjednoczenie na prawicy. Mówił o "zamachu na demokrację"

Jarosław Kaczyński mówił na konferencji o szeregu działań nowego rządu, które oburzają opozycję z PiS. - Ta ekipa nie ma zamiaru przestrzegania reguł, które obowiązują w demokracji. Chodzi m.in. o traktowanie ambasadora Polski przy UE. W kancelarii premiera zwolniono 35 osób - wyliczał Kaczyński.

Kaczyński o zjednoczeniu prawicy: Przeciwstawienie zamachowi na demokrację

Nawiązał do słów posła KO Michała Szczerby ws. sejmowych komisji śledczych. - Wielu obywateli polskich nie będzie miało dostępu do obiektywnej relacji z tych komisji. Przedmiot ich działania nie dotyczy przestępstw, a legalnych działań, podjętych na zasadzie przymusu - jak chodzi np. o termin wyborów (kopertowych - red.) - mówił prezes PiS.

- Mamy uchwałę Rady Politycznej PiS ws. obrony wolności słowa. Ona jest naruszana na różne sposoby. Uchwała ws. odwołania członków komisji ds. wpływów rosyjskich - to najlepszy dowód, że rządzący obecnie Polską mają wiele do ukrycia. To wymagałoby komisji śledczej, a może nawet czegoś więcej. To przedsięwzięcia, które były wprost przeciwne do działań NATO - komentował Kaczyński.

Następnie wspomniał o zagrożonych - jego zdaniem - prawach i wolnościach religijnych. - To coś niesłychanego, żeby odbierać im prawa w imię lewackich ideologii, by realizować agendę Platformy Obywatelskiej - mówił Kaczyński.

Nie obyło się bez skomentowania decyzji szefa MON o likwidacji podkomisji smoleńskiej. - Możemy to potraktować jako prezent dla Putina, bardzo poważny. Putin jest w dalszym ciągu, a zamachy na głowy państw to jest praktyka niespotykana - podkreślał prezes PiS.

