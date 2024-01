Kaczyński powierzył Czarnkowi bojowe zadanie. "To się stanie w lutym"

O konferencji "sił prawdziwie patriotycznych" mówił w Święto Niepodległości Jarosław Kaczyński. Prezes PiS opowiadał o potrzebie walki o suwerenność, którą rzekomo tracimy na rzecz Unii Europejskiej i Niemiec. W międzyczasie władzę w Polsce zdążył przejąć Donald Tusk, co dodatkowo motywuje Prawo i Sprawiedliwość do demonstracji swojej siły. Docelowo chce utworzyć prawicowy front, dzięki któremu PiS mogłoby pozyskać do współpracy kolejnych ludzi. - To się stanie w lutym, imprezę organizuje Przemysław Czarnek - usłyszala WP od jednego z polityków partii Kaczyńskiego.

Wielka konferencja pod przewodnictwem PiS przesunięta

"Wielka konferencja sił prawicowych" miała się odbyć w styczniu 2024 roku. - Chcemy, by w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w szerszym tego słowa znaczeniu. Ma być początkiem zastosowania przez nas najnowocześniejszej techniki, żeby skomunikować ze sobą możliwie dużą część społeczeństwa, a szczególnie tych, którzy będą inicjatorami, moderatorami różnego rodzaju działań, które będziemy musieli prowadzić - zapowiadał 11 listopada Jarosław Kaczyński.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, konferencję przeniesiono na 24 lutego. Kluczowe były m.in. kwestie logistyczne i mobilizacyjne. - Moim zdaniem dobrze się stało, bo 11 stycznia mamy w Warszawie demonstrację, sporo się dzieje w "bieżączce". A koniec lutego to dobry czas, bo będziemy już w kampanii samorządowej - przekazał portalowi polityk PiS.

Działacze partii mają pokładać w konferencji ogromne nadzieje, zwłaszcza w obliczu konsekwencji utraty władzy w Polsce. - Wielu naszych ludzi myśli intensywnie o wyborach samorządowych. To nie tylko władza, ale i miejsca pracy. A nowa koalicja robi czystki w terenie, dlatego musimy się spiąć i walczyć - ocenił rozmówca WP.

Okazuje się, że planowane wydarzenie nie będzie miało charakteru międzynarodowego, choć takie wydarzenia mają być organizowane w okolicach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Informatorzy Wirtualnej Polski przekazali, że władze PiS chcą zintegrować przede wszystkim polską prawicę. Dodali, że imprezę organizuje były minister edukacji Przemysław Czarnek, który otrzymał tę misję od samego Jarosława Kaczyńskiego.

Mobilizacja w PiS i przygotowania do marszu "wolnych Polaków"

Odnośnie do ww. marszu 11 stycznia, istotnie, przed Sejmem odbędzie się manifestacja "wolnych Polaków", przede wszystkim "w obronie mediów publicznych". Wirtualna Polska dowiedziała się, że politycy PiS organizują transport dla partyjnych działaczy z całej Polski i liczą na 10 tys. uczestników (niektórzy na jeszcze więcej). - Dzięki zaangażowaniu się w obronę mediów publicznych zwarliśmy szeregi, odpuściliśmy wewnętrzne spory w imię wyższej sprawy. To nam, paradoksalnie, pomogło - stwierdził w rozmowie z WP jeden z polityków PiS.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska