Kaczyński powinien odejść? Mocny sygnał z otoczenia Dudy

Wybory parlamentarne za nami. Wygrało je PiS, ale to dotychczasowa opozycja - KO, Lewica i Trzecia Droga (sojusz PSL i Polski 2050) - ma większość potrzebną do stworzenia rządu.

Kaczyński na emeryturę? Mocna odpowiedź doradcy Dudy

Choć politycy PiS starają się robić dobrą minę do złej gry i zapewniają, że będą szukać większości, szanse na to są niewielkie. To sprawia, że pojawiają się pytania o skuteczność kampanii wyborczej oraz przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, które dotychczas było niekwestionowane.

Zdecydowaną opinię w tej sprawie wyraził Marcin Mastalerek. Doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy był w czwartek Gościem Radia ZET w porannym programie Bogdana Rymanowskiego.

Zapytany przez prowadzącego w segmencie "Krótka piłka" o to, czy jego zdaniem PiS "koncertowo zawaliło kampanię". Mastalerek odpowiedział "tak". Takiej samej odpowiedzi udzielił na pytanie: "Czy Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę?".

Lubnauer: nie jest w interesie Dudy stać na czele przegrywów

- To trafny wniosek z przegranych wyborów - tak Mastalerka o politycznej emeryturze Kaczyńskiego skomentowała, także w rozmowie z Radiem ZET, posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

- W interesie prezydenta nie jest bycie na czele przegrywów. Może to sygnał, że Andrzej Duda postawił uwolnić się od tych więzów w PiS i zająć się tym, co do niego należy, czyli byciem głową państwa - dodała.

