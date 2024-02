Kaczyński skomentował słowa Tuska ws. Pegasusa. "Choroba się zaostrza"

We wtorek przed godziną 15:00 Jarosław Kaczyński pojawił się na konferencji prasowej, na której poruszył temat ostatnich medialnych doniesień. Wynikało z nich, że były premier Mateusz Morawiecki mógł być podsłuchiwany z użyciem oprogramowania Pegasus.

Kaczyński zapewnia: Morawiecki nie był podsłuchiwany

- Wszystkie podsłuchy były zatwierdzone przez prokuraturę i sąd. Z całą pewnością nie był podsłuchiwany premier Morawiecki. Tyle mogę powiedzieć - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ocenił jednocześnie, że jest to "nadmuchany balon", a wszystkie państwa dysponują podobnymi narzędziami.

Wcześniej - podczas jawnej części Rady Gabinetowej - do tematu Pegasusa odniósł się Donald Tusk. - Mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji - powiedział do prezydenta Andrzeja Dudy.

- Zobowiązałem ministra sprawiedliwości do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany, kompletu dokumentów, które - i mówię to bez satysfakcji - potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa - zapewnił Donald Tusk.

Prezes PiS o Tusku: Choroba coraz bardziej się zaostrza

O te słowa premiera został zapytany Jarosław Kaczyński. - Ja z ust Tuska słyszałem tyle różnych bajek, choćby w sprawie katastrofy smoleńskiej, że jeśli komuś nie wierzę, tak całkowicie nie wierzę, to tą osobą jest właśnie Donald Tusk - powiedział. Dodał też, że jego tragicznie zmarły brat nazywał Tuska "wielkim kłamczuchem". - Nie zmienił się, tylko choroba się coraz bardziej zaostrza - stwierdził.

Źródło: Radio ZET