Na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim zapraszał m.in. rzecznik PiS. Rozmówcy Wirtualnej Polski podkreślili, że choć Rafał Bochenek wielokrotnie nie odbierał wcześniej telefonów, tym razem sam zadzwonił, by przekazać informację o "śniadaniu prasowym", które odbyło się we wtorek o godz. 13:00.

Kaczyński zorganizował nieformalne spotkanie z dziennikarzami

Jak przekazali informatorzy Wirtualnej Polski, zaproszenia trafiły m.in. do dziennikarzy zagranicznych agencji prasowych oraz pracowników polskich mediów sprzyjających PiS. Miały one zostać wysłane m.in. do Telewizji Republika, byłych pracowników TVP, którzy okupują siedzibę TVP Info przy placu Powstańców Warszawy. Wtorkowe spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim miało nieoficjalny charakter.

Od początku procesu zmian w TVP PiS zaskakująco często stawia na narrację skierowaną poza granice Polski, chcąc przekonać inne rządy i opinie publiczne, że w naszym kraju dochodzi do siłowego przejęcia władzy w mediach publicznych. Napisami w języku angielskim swoje filmiki opatruje m.in. były premier Mateusz Morawiecki, a była marszałkini Sejmu opowiadała o sytuacji w Polsce unijnej komisarz Verze Jurovej.

Poprzednia konferencja zakończyła się skandalem

Konferencja prezesa PiS z 3 stycznia, pierwsza od lat z możliwością zadawania pytań przez dziennikarzy różnych mediów, zakończyła się skandalem. Jarosław Kaczyński zdecydował się przedwcześnie zakończyć konferencję, gdyż nie odpowiadały mu zadane pytania, jednak wcześniej zwrócił się do dziennikarzy.

- Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce, jest nie do obrony. Państwo macie płacone, żeby tego bronić. Serdecznie państwu współczuję - ocenił Kaczyński, po czym opuścił salę.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska