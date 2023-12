Kaczyński spotykał się ze szpiegiem KGB. Prezes PiS stanie przed komisją?

Andrzej Zybertowicz, który był gościem podcastu "Machina Władzy" w Radiu ZET, bronił ustaleń komisji ds. rosyjskich wpływów w Polsce, ale nie ukrywał, że okoliczności i moment jej powołania mogły budzić poważne wątpliwości. Nowa większość sejmowa odwołała członków wspomnianej komisji, którą określała jako lex Tusk.

- Zgadzam się, że nad tą komisją i nad wiarygodnością raportu, jaki złożyliśmy, ciążyły dwa grzechy PiS - podkreślił prof. Zybertowicz. - Pierwszy grzech jest oczywiście taki, że komisja powinna powstać znacznie wcześniej, najlepiej zaraz po wygranych przez PiS wyborach w 2019 roku [...] Ostatnim dzwonkiem była rosyjska agresja w lutym 2022 roku i w marcu najpóźniej ta komisja powinna powstać. To jest grzech, który na PiS będzie ciążył.

Zybertowicz: nad komisją ciążyły dwa grzechy PiS

- Drugi grzech, nie mniej poważny, to jest to, że ta oryginalna wersja ustawy nie była zgodna z zasadami praworządności. Niewystarczająco chroniła praw osób, które musiałyby się tłumaczyć z podlegania tym wpływom. Prezydent ustawę podpisał i niezwłocznie, bo jeśli się nie mylę już 5 dni po podpisaniu, zainicjował nowelizację. Szczęśliwie PiS tę nowelizację w zasadzie zaakceptowało - ocenił doradca prezydenta.

Czy komisja, której był członkiem, miała w planach także weryfikację decyzji podejmowanych przez administrację PiS? - Oczywiście, że tak. Najpierw zbadaliśmy to, w stosunku do czego było najwięcej już ujawnionych materiałów. W trakcie pracy nad serialem "Reset" nastąpiło spore ujawnienie zarówno materiałów MSZ oraz SKW. Wyobraźmy sobie, że wybralibyśmy taki temat: kontrakt gazowy podpisany przez rząd Donalda Tuska. Albo jakiś kontrakt podpisany wcześniej przez rząd PiS [...] to byłyby stosy dokumentów - podkreślił.

- My i tak tysiące stron przeanalizowaliśmy. Musielibyśmy mieć fachowców od polityki energetycznej, od rozmaitych zagadnień, prawników, ekspertów, wszystko by trwało miesiącami. Przyjrzałem się senackiej komisji ds. wpływów rosyjskich. Oni wskazali w swoich oświadczeniach, niepogłębionych, 18 zagadnień, gdzie ich zdaniem są wpływy rosyjskie. Niektóre moim zdaniem są sensowne, do przebadania, a niektóre od czapy.

Spotkania Kaczyńskiego ze szpiegiem KGB

Jaki zatem wątek, spośród tych, którymi zajmowała się senacka komisja, warto byłoby sprawdzić? - Skoro stawiają zarzut o imporcie węgla, no to przebadajmy, jakie podmioty ten węgiel kupowały. Od jakich podmiotów, jakie to miało znaczenie gospodarcze. Przebadajmy to! Skoro tyle razy to powtarzają. Ale przecież każda partia ma fundusz ekspercki. Czy słyszał pan, aby powołali choć jedną grupę ekspercką, żeby zrobiła raport na podstawie źródeł jawnych? Taka komisja mogłaby domagać się, tak jak myśmy się domagali od tajnych służb, dostępu do dokumentów, a potem odtajnienia niektórych dokumentów - wskazał Zybertowicz.

Czy przed komisją ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce powinien stanąć w przyszłości także prezes PiS Jarosław Kaczyński? Chodzi o spotkania Kaczyńskiego ze szpiegiem KGB Anatolijem Wasinem, do których dochodziło na początku lat 90.

- Jeśli kogoś to frapuje to dlaczego nie? Jeśli pamiętam, to w jednej z rozmów wspomnieniowych sam Jarosław Kaczyński o tych spotkaniach opowiedział. To jakie one tajemnicze skoro sam Kaczyński o nich mówił? Gdyby ustawa pozwalała komisji badać ten okres czasu i gdyby komisja działała konsensualne, mając przedstawicieli obecnej większości sejmowej i oni powiedzieliby: "chcemy to zbadać", to ja bym powiedział: tak, zbadajmy to. Jeśli to ich uspokoi. Ja sądzę, że to nie ma żadnego znaczenia dzisiaj. Interesuje mnie to, ale sądzę, że to nie jest priorytetowe, ale jako potencjalny członek komisji, czy jakikolwiek ekspert, gdyby ktoś uznał, że ich to niepokoi, to bym powiedział: tak, ustalmy to - przyznał prof. Andrzej Zybertowicz.

Źródło: Radio ZET