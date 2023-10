Kaczyński stanie do debaty z Tuskiem? "Przegrany zawsze żąda dogrywki"

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już 15 października. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni kampanii była poniedziałkowa debata w TVP Stawili się na niej przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów. Choć najbardziej szykowano się na pojedynek Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim, to większość komentatorów uznała, że zwycięzcą okazał się Szymon Hołownia.

Debata w TVP. Senatorka PiS: wygrał Morawiecki, przegranym Tusk

Innego zdania była Maria Koc. Senatorka PiS oraz kandydatka tej partii do Sejmu (1. miejsce w okręgu nr 18) przekonywała, że najlepiej wypadł właśnie Mateusz Morawiecki, który pokazał się jako "spokojny, konkretny, rzeczowy lider na trudne czasy".

- Największym przegranym tej debaty był Donald Tusk. Każdy z uczestników wypadł od niego lepiej i bardziej wiarygodnie, wszyscy byli przygotowani - kontynuowała rozmówczyni podcastu. Jej zdaniem lider PO był nerwowy i "z tą pomiętą kartką nie zaprezentował się najlepiej". - Chyba nie zrozumiał zasad debaty. To nie było profesjonalne - surowo oceniła byłego premiera polityczka.

Rachoń złamał zasady debaty? "Został zaatakowany"

Pojawił się również wątek Michała Rachonia. Prowadzący debatę pracownik TVP, w przeszłości m.in. rzecznik sopockich struktur PiS, znany jest ze swojej stronniczości w programach publicystycznych.

Również jako moderator wzbudził sporo kontrowersji, z uwagi na zadawane przez niego wyjątkowo długie pytania, w których zawarte były tezy (pochwała rządów PiS, krytyka rządów PO).

Pod koniec debaty każdy z uczestników miał wygłosić oświadczenie. - Widzieliście państwo, jaka była ta debata. Pytania dłuższe niż odpowiedzi - ocenił Tusk. Następnie zwrócił się do Morawieckiego słowami: - Żeby przestać gadać, kto jest tchórzem, jest jeszcze piątek, dzień przed ciszą wyborczą, przyjdź razem z prezesem Kaczyńskim, możemy zrobić debatę ze wszystkimi mediami, może nieprowadzoną przez działacza PiS-u, ale jestem gotowy na każdą propozycję.

I właśnie te ostatnie słowa sprowokowały Rachonia do komentarza pod adresem szefa PO. - Ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. Ale cóż… - powiedział.

Czy prowadzący złamał zasady debaty? Zdaniem Marii Koc nie, ponieważ miał prawo do takiej reakcji. - Jest świetnym dziennikarzem. Został zaatakowany, więc ad vocem odpowiedział. Atakowanie dziennikarzy na wizji przez polityków to nie jest właściwe. Reguły obowiązują w dwie strony - przyznała.

Kaczyński stanie do debaty z Tuskiem? Jasne stanowisko polityków PiS

Czy w takim Jarosław Kaczyński stanie do debaty z Donaldem Tuskiem? Mimo nadziei części opinii publicznej, nic nie wskazuje, żeby do takiego "starcia" doszło. Wątpliwości rozwiał rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Samo to jest dowodem na to, że Donald Tusk ma chyba takie wewnętrzne poczucie, że coś mu nie wyszło, coś nie poszło - mówił. Maria Koc również potwierdziła, że prezes nie planuje rozmawiać z przewodniczącym PO.

- Donald Tusk jest notorycznym kłamcą, nieuczciwie postępuje w debatach. Zachowuje się nerwowo, agresywnie. Pan prezes po prostu nie chce z nim debatować. A poza tym miał już zaplanowane inne spotkanie - powiedziała, nawiązując do wiecu w Przysusze (woj. mazowieckie). Zaprzeczała jednocześnie, że lider partii rządzącej obawia się takiej dyskusji. - To przegrany zawsze żąda dogrywki - podsumowała ten wątek.