Kaczyński starł się z dziennikarzem TVN. "Jestem przytomny i to widzę"

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateuszem Morawiecki zainaugurowali działanie Zespołu Pracy dla Polski. - Jestem osobiście przekonany, że w nieco dłuższym okresie kilku lat, to będzie jednak przyszłość państwa demokratycznego i praworządnego. A ci, którzy próbują to państwo zniszczyć, poniosą dalej idące konsekwencje swoich działań - ocenił Kaczyński.

- Chcemy zaproponować formułę pracy dla Polski w ramach różnych kręgów eksperckich, ale razem z politykami, niekoniecznie z naszej opcji. Przyświecają nam trzy główne cele: wypracowywanie zrębów programowych na bazie tego, co zaproponowaliśmy kilka miesięcy temu i poszukiwanie nowych dróg, które będą interesujące dla społeczeństwa - mówił prezes PiS.

Kaczyński starł się z dziennikarzem TVN. Padły też słowa o Hitlerze

Po spotkaniu prezes PiS spotkał się z mediami. Wygłosił oświadczenie, a następnie odpowiedział na kilka pytań. Jedno z nich zadał dziennikarz TVN24, który postanowił zapytać Jarosława Kaczyńskiego o jego okryte złą sławą porównanie Donalda Tuska z Adolfem Hitlerem.

- To jest wycinkowe porównanie, niestety dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że prawo zapisane w oczywisty sposób jest łamane. Donald Tusk użył takiego określenia: "prawo, tak jak my je rozumiemy". Niestety to jest tak, że ta analogia się narzuca w tym odcinku. A nie np. w sprawie ludobójstwa czy innych zbrodni, których dopuścił się Hitler - tłumaczył prezes PiS. Dodał, że on sam "od 30-paru lat słyszy, że jest faszystą i ma tysiące różnych strasznych zbrodni na sumieniu".

Prezes PiS oskarżył dziennikarza TVN24 o reprezentowanie PO

Kaczyński był też pytany, czy możliwa jest współpraca PiS z obecnym rządem. - Współpraca jest możliwa, ale to wymaga woli obydwu stron i uznania normalności demokratycznej, że jest władza i jest opozycja - stwierdził, a następnie oskarżył wysłannika TVN24, że "reprezentuje" Platformę Obywatelską.

- Nie reprezentuję żadnej partii, jestem dziennikarzem i zadaję pytania na konferencji prasowej - odparł reporter. - Jestem przytomny i to widzę, natomiast też widzę, jak pan pytania zadaje. Tu chodzi o rolę TVN w ogóle i pozwoli pan, że jednak pozostanę reprezentantem poglądu, że TVN jest jednak formacją medialną bardzo ściśle związaną z rządzącą obecnie partią - skontrował Kaczyński.

Źródło: Radio ZET