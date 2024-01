Kaczyński straszy utratą niepodległości. "Taki jest prawdziwy cel"

W środę po godzinie 12:00 rozpoczęła się konferencja Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Lider PiS zaczął od przypomnienia, że 11 stycznia w Warszawie odbędzie się "manifestacja w obronie wolności słowa, mediów i demokracji". - Bo z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem - mówił.

- O ile te problemy, o których była mowa przez ostatnich 8 lat, były całkowicie wymyślone, no bo kto widział państwo niedemokratyczne, gdzie spokojnie działa sobie opozycja i to opozycja totalna. Gdzie większość mediów jest przeciwko władzy i też nie doznaje ograniczeń. Gdzie odbywają się wybory. Gdzie w końcu przy pomocy kartki wyborczej dokonuje się zmiany władzy - mówił lider PiS.

Kaczyński ponownie uderza w Tuska. "Prawo w gruncie rzeczy nie obowiązuje"

Później Jarosław Kaczyński odniósł się bezpośrednio do premiera. - Donald Tusk ogłosił, że prawo będzie stosowane "tak, jak my rozumiemy". To oznacza, że prawo będzie dowolnie interpretowane, a to znaczy, że w gruncie rzeczy ono nie obowiązuje. Obowiązuje po prostu wola polityczna - stwierdził.

- To jest coś, co w najwyższym stopniu niepokoi, bo jest atakiem na polską demokrację. Ten atak nie jest celem samym w sobie. On oczywiście jest obecnej władzy potrzebny, ale jest potrzebny do realizacji pewnego celu. Tym celem jest spełnienie oczekiwań tych, którzy dzisiaj decydują w Unii Europejskiej - mówił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Mamy do czynienia z wielkim niedotrzymaniem obietnic

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że "chodzi przede wszystkim o relokację". - Tu dokonano już pierwszego poważnego kroku. To nie jest jeszcze koniec całej tej procedury, ale to jest krok bardzo poważny. Ta władza, wbrew zapowiedziom - bo też kłamstwo jest elementem, który tej władzy towarzyszy - ten krok, jak już powiedziałem, został zaakceptowany - powiedział lider PiS.

W ocenie Kaczyńskiego "mamy do czynienia z innymi działaniami, które razem składają się na pewną całość". - Bo mamy do czynienia z wielkim niedotrzymaniem obietnic. Mamy nowe podatki, likwidację nowopowołanych instytucji jak tani kredyt. Mamy do czynienia z drastycznym wprowadzeniem opinii publicznej w błąd, jak sprawa 60 tys. zł wolnych od podatku - powiedział.

"Dążenie do finału, w który Polska traci niepodległość"

- Jest oczywiście bardzo wiele objawów tej samej propagandy, która była stosowana przez te 8 lat (rządów PO-PSL - red.), czyli wprowadza się opinię publiczną w błąd. Przy czym w tej chwili dąży się do tego, żeby nie było żadnej możliwości odpowiedzi - powiedział. Następnie Kaczyński odniósł się do sprawy wysokich zarobków w TVP. - A ile to w tejże telewizji zarabiano wcześniej - dopytywał.

Przypomniał w tym miejscu przypadek Beaty Tadli. Dziennikarka w latach 2012-2016 prowadziła w Telewizji Publicznej programy takie jak: "Wiadomości", "Dziś wieczorem" oraz "Kawa czy herbata". - Pani Tadla [...] jej dochody to 1 200 000 złotych. Więc gdzie są tutaj te różnice, o których można mówić. Krótko mówiąc: Oszustwo, wprowadzanie w błąd i dążenie do finału, w którym Polska traci niepodległość - stwierdził Kaczyński.

Źródło: Radio ZET