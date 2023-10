Kaczyński straszył Polaków u Holeckiej w TVP. "To naprawdę tragedia"

Na jednej z konwencji PiS Jarosław Kaczyński mówił, że istnieje coś takiego jak "system Tuska". W wywiadzie w TVP Info pytany był, co z tego systemu - jego zdaniem - może wrócić, gdyby PO doszła do władzy. – Rabunek polskich finansów publicznych, bo to kwestia być może nawet niezapisanej, niewyrażonej werbalnie umowy z grupami, które w Polsce zaczęły tryumfować i rabować przy końcu lat 80. i pewna zależność wobec Niemiec, i w jakimś stopniu wobec Moskwy – odparł prezes PiS.

Kaczyński w TVP Info: Polska będzie musiała być podporządkowana

– Oczywiście wojna w Ukrainie dużo zmieniła, ale Niemcy niewątpliwie dążą do tego, aby wrócić do dawnych stosunków. Wtedy Polska będzie przeszkodą i będzie musiała być podporządkowana, słaba, nierozwijająca się szybko, niemająca mocnej armii, także zdezintegrowana – mówił Kaczyński.

Wymienił też "ogromny chaos", bo jego zdaniem, "partia, która ma rządzić jest w istocie »jedenastogłowa«, a to samo przez się tworzy kłopot". – Będzie też wiele innych formacji zewnętrznych wobec KO – stwierdził. – Poza tym mamy do czynienia z grupami nacisku, które uznają, że to jest znów ich czas. Więc dodając do tego wojnę z prezydentem, bankiem narodowym i Trybunałem Konstytucyjnym, a to wszystko w warunkach wojny koło polskich granic i planów chińskich na 2027 rok, żeby zająć Tajwan, to naprawdę tragedia – ocenił prezes PiS.

– Polska musi mieć dzisiaj stabilny rząd, który został sprawdzony i który wie, czego chce także w sprawach polityczno-obronnych i jest niezależny, bo tylko taki rząd może podejmować dobre dla Polski decyzje – powiedział Kaczyński.

Wybory 2023. Prezes PiS: kampania była niebywale wręcz agresywna

Prezes PiS został też zapytany o ocenę kończącej się kampanii przed wyborami parlamentarnymi. – Ta kampania była bardzo pracowita, ale niestety ze strony naszych przeciwników była też niebywale wręcz agresywna, trzeba powiedzieć coś więcej, ona była niebywale wulgarna – odpowiedział Kaczyński.

– To jest naprawdę coś ogromnie niepokojącego, smutnego, bo to oznacza degradowanie naszego społeczeństwa, degradowanie naszego narodu i to takie degradowanie całkowicie celowe, odwoływanie się do tych najgorszych grup społecznych, bo takie w każdym społeczeństwie istnieją – mówił prezes PiS. Dodał, że "bardzo byłoby źle, gdyby ta tendencja się utrzymała". – My zrobimy wszystko, żeby została cofnięta – zapewnił.

Jak dodał, w niedzielę Polacy zdecydują, czy "ten dorobek, który przyniosły ostatnie lata, ostatnie osiem lat, ten ustrój dużo bardziej sprawiedliwy i efektywny niż poprzedni zostanie utrzymany, czy zmieciony z powierzchni ziemi, co Donald Tusk zapowiada".