Kaczyński tłumaczy, dlaczego startuje w Kielcach. Wspomina też Tuska i Putina

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. A skoro do dnia głosowania zostało zaledwie kilka tygodni, liderzy największych formacji regularnie spotykają się w różnych miejscach Polski ze swoimi sympatykami.

Kaczyński tłumaczy, dlaczego startuje z Kielc. "Polska jest jedna"

Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego wystąpienia w Kielcach zaprezentował listę partii w okręgu świętokrzyskim. Otwiera ją sam prezes PiS, a oprócz niego naleźli się na niej m.in. obecni posłowie: Anna Krupka, Krzysztof Lipiec czy Mariusz Gosek. Nie ma na niej natomiast zdymisjonowanego niedawno wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka.

Najwięcej emocji wzbudza oczywiście obecność samego Kaczyńskiego na tej liście. Do tej pory kandydował on bowiem z rodzinnej Warszawy. Poza tym, swoistą tradycją wyborczą był pojedynek między "jedynkami" w stolicy, którymi byli zwykle liderzy największych formacji. Tym razem szef PO Donald Tusk faktycznie wystartuje w Warszawie.

- Wiem, że to jest bardzo mocna lista. Jest dla mnie zaszczytem ją otwierać. Chcę bardzo serdecznie podziękować - powiedział Kaczyński. Zaraz potem odniósł się również do pytań o swój start z Kielc i nieobecność na warszawskiej liście.

Jest też pytanie, często stawiane, dlaczego ja tutaj kandyduję. Odpowiedź jest prosta: Polska jest jedna. Mam nadzieję, że nasz cel ujęty w krótkim haśle "bezpieczna przyszłość Polaków", że ten cel zostanie zrealizowany. Ale jest jeden warunek: nasze zwycięstwo w wyborach Jarosław Kaczyński

Lider partii rządzącej w swoim przemówieniu zaatakował również Tuska. - To jest tak, że gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie, ostrzegali - mówię o śp. bracie - to inni wyściskiwali się z Putinem. Nawet na smoleńskim lotnisku. Tacy ludzie nie mogą po prostu rządzić. [...] Tusk nie może otrzymać kolejnej szansy. On już pokazał, jaki jest - stwierdził Kaczyński.

Wicepremier przekonywał też, że "musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd". - Nieprzypadkowo mówię "dorosły", bo mieliśmy przez 8 lat w Polsce rząd niedorosły, rząd chłopców w krótkich spodenkach. Tu nie chodzi o ich - jak to się dzisiaj mówi - PESEL, tylko o to, co w głowach - powiedział, dodając, że "rządzenie to ciężka praca, a nie cygara i dobre wina i haratanie w gałę. To umiejętność właściwego rozpoznania rzeczywistości".

PAP/Mateusz Mikowski, Janusz Majewski