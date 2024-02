Kaczyński uderza w Hołownię: Kompletny amator. Zapowiada "działania procesowe"

W środę przed Sejmem rozegrały się szokujące sceny. Przed budynkiem parlamentu zebrała się grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, na której czele stał Jarosław Kaczyński. W tłumie znajdowali się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy po prawomocnym skazaniu przez sąd za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej, stracili swoje mandaty.

Kaczyński uderza w Hołownię. "Amator"

Byłych już posłów nie udało się wprowadzić do Sejmu, mimo że doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Ostatecznie zamknięto też drzwi do budynku parlamentu. Gdy emocje nieco opadły Kaczyński wraz z innymi politykami PiS pojawił się na konferencji prasowej.

Lider PiS powiedział, że "otrzymał pismo na dokumencie Sądu Najwyższego, również z dokumentem sugerującym, że zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik są posłami, ponieważ decyzja marszałka Sejmu została uchylona".

- Pan marszałek dzisiaj na sali sejmowej tłumaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie ma prawa uchylać wyroków sądów. To jeszcze raz pokazuje, że pan marszałek jest kompletnym amatorem i w ogóle nie powinien być marszałkiem. Może gdzieś po paru latach pobytu w Sejmie i pewnym dokształceniu się, mógłby być marszałkiem, ale w tej chwili nie - ocenił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zapowiada "czynności procesowe" przeciwko Hołowni

Prezes stwierdził też, że "ta izba Sądu Najwyższego jest jedyną uprawnioną do tego, żeby tego rodzaju sprawy rozstrzygać". - Wyrok jest ostateczny i pan marszałek nie ma tu nic do powiedzenia, a cała reszta to jest element tego zamachu stanu, który dzisiaj toczy się w Polsce. To znaczy odchodzenia od systemu demokratycznego i zmiany go w system niedemokratyczny. To idzie ku zwykłej dyktaturze - stwierdził. Dodał, że wspomniana dyktatura może realizować obce interesy, co "już widać gołym okiem".

- Kolejne decyzje pokazują, że chodzi tutaj przede wszystkim o interesy niemieckie w strefie gospodarczej, a pewnie z czasem także w sferze politycznej. Chodzi o centralizację Unii Europejskiej - mówił Kaczyński.

- My się temu przeciwstawiamy, a ten dokument był nam potrzebny z powodów procesowych. Ten dokument będzie kiedyś pokazywany publicznie i będzie też częścią działań procesowych skierowanych przeciwko panu Hołowni - dodał prezes PiS. Podkreślił też, że "uzyskali to co chcieli i nie będzie kolejnych prób szturmowania Sejmu".

Źródło: Radio ZET/TVN24/PAP