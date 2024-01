Kaczyński w Lublinie grzmi o polskich "parobkach". Internauci: Ciężko się na to patrzy

- W polityce Donalda Tuska mamy kilka podstawowych problemów - zaczął w sobotę po południu na spotkaniu w Lublinie Jarosław Kaczyński, choć chwilę wcześniej podkreślił, że Tuskiem zajmować się nie będzie. - Po pierwsze łamanie Konstytucji i praworządności, a po drugie działania w Unii Europejskiej, których efektem ma być fatalny z punktu widzenia interesów Polski nowy traktat, po trzecie działania, których efektem ma być przymusowa relokacja imigrantów, po czwarte działania w sferze gospodarczej, które mogą osłabić nasz plan szybkiego rozwoju Polski - wyliczał. - Natomiast po piąte warto też wspomnieć o pomysłach oświatowych, które mają zmienić młodych Polaków w parobków dla Europy Zachodniej. W szczególności Niemiec - stwierdził prezes PiS.

Dalej nawiązywał m.in. do "brutalnych" zmian w TVP i zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Demokracja, prawo – to wszystko jest, od początku tej władzy "Koalicji 13 grudnia", łamane bezpośrednio i bezczelnie pod hasłem „prawo, tak jak my je rozumiemy”. To oznacza, że wolą Tuska jest to, żeby jego wola byłą prawem. To wszystko realizuje się w stosunku do mediów w sposób brutalny – bezpośrednie użycie siły bez żadnych podstaw prawnych, a w tym wypadku nie chodzi tylko o sam fakt złamania prawa, chodzi o to, że różnorodność medialna, pluralizm medialny jest fundamentem demokracji. Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego, bez możliwości dotarcia do różnych opinii i różnych informacji. Kolejna kwestia łamania prawa to ta dotycząca więzienia ludzi, którzy walczyli z przestępczością i to tą przestępczością na szczytach władzy państwowej. Ci ludzie znaleźli się w więzieniu, mimo że zostali ułaskawieni, a więc złamano tutaj Konstytucję, złamano prerogatywę Prezydenta RP - grzmiał Kaczyński.

- Kolejny akt łamania prawa to wkroczenie do Prokuratury Krajowej. Próba jej przejęcia, próba złamania jasnego przepisu, że Prokurator Krajowy nie może być zmieniony bez pisemnej zgody Prezydenta RP. A plany są dużo dalej idące. Mają atakować także Trybunał Konstytucyjny. I wreszcie kwestia Narodowego Banku Polskiego, który też chcą opanować, gdyż mają zamiar wprowadzić w Polsce euro, a wprowadzenie euro w naszym kraju to jest nic innego, jak wielki rabunek Polaków - ostrzegał.

W sieci sypią się komentarze. "On naprawdę ma problem ze zrozumieniem rzeczywistości", "Bełkot oderwany od rzeczywistości", "Odlot zbawiciela narodu", "Skończmy z tym kabaretem!", "Dajcie mu już odpocząć, bo ciężko się na to patrzy" - to tylko niektóre z nich.

Prezes PiS w Lublinie: Lech Kaczyński zginął w zamachu

Wcześniej Kaczyński na placu Teatralnym w Lublinie uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego Lecha Kaczyńskiego. - To, że Lech Kaczyński zginął w katastrofie, ale ta katastrofa wynikała z zamachu, a więc w zamachu smoleńskim, z całą pewnością wynikało z tego, że jego polityka wobec Rosji była coraz bardziej skuteczna - mówił tam prezes PiS. Zobacz więcej: Prezes PiS w Lublinie: „Lech Kaczyński zginął w zamachu”

Spotkania otwarte, które organizuje Prawo i Sprawiedliwość, odbywają się pod hasłem "Bądźmy razem". W niedzielę Jarosław Kaczyński ma odwiedzić Kielce.

Źródło: Radio ZET