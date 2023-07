Jarosław Kaczyński przemawiał w sobotę 8 lipca na pikniku rodzinnym w Pułtusku. Na spotkaniu wyborczym z mieszkańcami zapowiedział dalsze spotkania czołowych polityków PiS z mieszkańcami Polski.

Podkreślał, że przemawia w specjalnym miejscu, gdzie latem 2020 roku PiS świętowało zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. - Z poparciem 10,5 mln głosów. Nam te głosy dziś znowu są potrzebne. Żeby ta droga była kontynuowana. Jej sensem była zmiana systemu ekonomicznego w kraju, ten poprzedni był niesprawiedliwy i nieefektywny – mówił Kaczyński.

Kaczyński w Pułtusku. "Statystyki pokazują wielki postęp w Polsce"

Jak dodał, ważne jest teraz to, by także przed tymi wyborami przedstawić wiarygodny plan. Kaczyński przypomniał, że statystyki europejskie pokazują "wielki postęp w naszym kraju". - Czy to oznacza, że w Polsce nie ma ciągle problemów? I tych wielkich i tych mniejszych? Jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami - powiedział prezes PiS. Podkreślał, że obecny "poziom zamożności" Polski wynosi 86 proc. średniej państw UE.

- Możemy pójść dalej, najpierw na poziom (życia - red.) Finlandii, a potem Niemiec, a potem jeszcze kolejnych, bogatszych państw. To jest wszystko możliwe, nie mówię, że w ciągu ośmiu lat - mówił Kaczyński. Zaznaczał, że to wszystko zależy od poparcia udzielonego PiS.

- Te spotkania są nam bardzo potrzebne. To już się sprawdziło, właśnie podczas tego rodzaju rozmów z Polakami powstało wiele planów, projektów, pomysłów, które przedstawiliśmy w poprzednich kampaniach wyborczych i zrealizowaliśmy te zapowiedzi - podkreślił prezes PiS.

RadioZET.pl