Kaczyński w rządzie. Kłótnia w studiu Radia ZET. "Wziął wszystkich za pysk"

Jarosław Kaczyński dokładnie rok po odejściu z rządu ogłosił swój powrót. Po co? Pytanie otwarte było przedmiotem dyskusji polityków opozycji - Włodzimierza Czarzastego (Lewica), Barbary Nowackiej (KO). Krzysztofa Hetmana (PSL), Artura Dziambora (Wolnościowcy) - z przedstawicielem rządu - Błażejem Pobożym (MSWiA) w programie 6.Dzień Tygodnia w RadiuZET. Sam Kaczyński, tłumacząc swoją decyzję, zwrócił uwagę na "rady kolegów", którzy uważali, że jego powrót będzie dobry dla rządu. Oceniał też, że zbliżają się "najważniejsze po 1989 r. wybory". - Moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać na to, że uchylam się od odpowiedzialności - tłumaczył niedawno prezes.

Włodzimierz Czarzasty: Kaczyński "wziął wszystkich za pysk". Kłótnia polityków w studiu

Krzysztof Hetman (PSL), otwierając dyskusję, zaapelował, by członkowie z PiS zrzucili się na pensję nowego wicepremiera, skoro - jak zauważył sam prezes - nie wszedł od rządu po to, by rządzić państwem. - Kaczyński ma odgrywać rolę ojca chrzestnego. Będzie godził skłócone klany - opiniował.

- (Kaczyński - red.) wchodzi do rządu, bo chce tego partia. Realnie stanowisko stracił więc premier Mateusz Morawiecki. Przestał pełnić funkcję władczą. W bałaganie, który zrobili, jest pożar. Kaczyński ma ratować kampanię, bo w PiS-ie zapanowało rozprężenie. Przez jakiś czas nie widzieli Kaczyńskiego, więc teraz prezes ma skonsolidować formację - wyrokowała Barbara Nowacka (KO), oceniając jednocześnie, że mu się to nie uda.

Błażej Poboży, tłumacząc decyzję prezesa, podnosił, że Kaczyński chce wziąć realny udział we wprowadzaniu rozwiązań - postulatów kampanijnych - których "jest twarzą". Dodał, że te zapowiedziane w prekampanii (jak choćby 800+) to dopiero początek i powinniśmy "spodziewać się kolejnych".

Włodzimierz Czarzasty wymienił całą listę politycznych aktywności PiS, które - według niego - nie zadziałały. Remedium na nie miałby być właśnie Jarosław Kaczyński. - Dyskusja o Janie Pawle II nic Wam nie dała, nie skłóciła Polaków. Zrobiliście więc 800+ i też nikogo to nie poniosło. Później coś, co, przyznaję, będzie opisywane w historii naszego kraju i każdemu następnemu prezydentowi, czyli komisja ds. wpływów rosyjskich - mówił. W tym miejscu przerwał mu podsekretarz stanu w MSWiA i zarzucił, że partia Czarzastego notuje drastyczny spadek w sondażach.

- To mówi człowiek, który zjechał ze swoją partią w okolice progu wyborczego, a Donald Tusk dokona dzieła zniszczenia - zarzucał. - Jakbym był w przedszkolu, to może dałbym się sprowokować - odparł Czarzasty.

Kontynuując, zwrócił uwagę na temat "zastępczy", czyli referendum ds. migracji. - Cała układanka PiS-owska się rozlazła. Pan Kaczyński, w zasadzie, ze swojej perspektywy, zachował się racjonalnie: wziął wszystkich za pysk - ocenił. Poboży odparł, że takie rozumienie polityki jest "wulgarne", a Czarzasty odpowiedział: "Pan się nie zna na polityce".

Kiedy głos zabrał Artur Dziambor (Wolnościowcy), zwracając uwagę, że Kaczyński w zasadzie powinien po prostu zostać premierem, ale "z punktu widzenia marketingowego to zrozumiałe, Mateusz Morawiecki po prostu lepiej się sprzedaje", Błażej Poboży po raz kolejny chwycił się sondażowego poparcia partii oponenta. - A Wolnościowcy, ile, 1 procent? - pytał. - Próbuje Pan ze mną to samo, co z przewodniczącym Lewicy. Nie ma sensu o tym rozmawiać - odparł Dziambor. Włodzimierz Czarzasty, celem tonowania emocji, nalał Pobożemu "zimną wodę".

fot. Ponadpartyjne polanie wody

RadioZET.pl