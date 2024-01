Kaczyński w Sejmie zwyzywał wiceministra? Tusk: siedzę blisko i usłyszałem

Donald Tusk w czwartek zabrał głos w dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy podnoszącej kwotę renty socjalnej z 1217 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Premier odniósł się do wcześniejszego wystąpienia wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, który ostro skrytykował PiS i prezesa Jarosława Kaczyńskiego za błędną - w jego ocenie - politykę rolną.

Tusk: Kaczyński powiedział do Kołodziejczaka "ty gówniarzu"

- Nie chciałem na to zwracać uwagi, ale tak nieszczęśliwie się składa, że ja siedzę bardzo blisko pana prezesa Kaczyńskiego i czasami słyszę, co mówi - zaczął Tusk. - Kiedy przemawiał pan minister Kołodziejczak i zwrócił się do pana prezesa Kaczyńskiego per “panie Kaczyński”, pan prezes Kaczyński odpowiedział mu: “ty gówniarzu” - powiedział premier i dodał: - Mówię o tym dlatego, bo pół godziny później, kiedy wyszła na tę mównicę przedstawicielka tysięcy rodziny, które zbierały z takim trudem podpisy pod ustawą, mającą pomóc i ulżyć tym najbardziej poszkodowanym, to nawet nie znalazł minuty czasu, żeby wysłuchać na czym polega los ludzi tak ciężko poszkodowanych przez okoliczności, ludzi najbardziej szlachetnych, bo walczących w imieniu najsłabszych - grzmiał Tusk.

Szef rządu zarzucił politykom PiS, że “zawsze mają czas, żeby przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem wynosić na wyżyny”. Później premier zwrócił się do siedzących na sejmowej galerii opiekunów osób z niepełnosprawnościami i podziękował za tę inicjatywę.

- Poszliśmy do wyborów i powiem wam: tylko dlatego warto iść do wyborów i iść po władzę, żeby ci ludzie, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dożyli tego momentu, kiedy widzą, że władza jest po to, żeby o nich zadbać. I nikt nie ma prawa ubiegać się o władzę, dla kogo oponent polityczny to jest gówniarz, a dla kogo rodzice i niepełnosprawni są niewarci nawet minuty uwagi. Tego dnia widać najwyraźniej jak tylko można, że nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy - stwierdził Tusk.

