Jarosław Kaczyński oficjalnie wszedł do rządu. Prezydent Andrzej Duda powołał prezesa PiS na urząd wicepremiera i przypomniał, że wicepremier Kaczyński poprzednio w rządzie był twórcą i przewodniczącym rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa.

- Wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa, ma w tym momencie fundamentalne i absolutne znaczenie. Stąd ta decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest decyzją, z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa, w moim osobistym przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej, absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to - powiedział Duda.

Kaczyński wraca do rządu. Lawina komentarzy

Według senatora Jana Maria Jackowskiego jest to głównie zagrywka polityczna, aby odzyskać inicjatywę przed wyborami parlamentarnymi. - To próba odnalezienia się w sytuacji, która zaskoczyła najwyraźniej sztabowców i polityków obozu rządzącego, jeżeli chodzi o przebieg kampanii wyborczej - uważa Jackowski. - Mamy tutaj wyraźną sytuację utraty inicjatywy strategicznej na polu walki. PiS to utracił, bo do tej pory to PiS narzucał agendę - dodał.

Opozycja nie szczędziła krytyki prezesowi rządzącej partii. “Kaczyński wraca do rządu, którym od początku kieruje, a jego formalny szef jest od zawsze jego podwładnym. W patologicznej rzeczywistości państwa PiS wicepremier może wydawać polecenia premierowi, który pełni funkcje ozdobne i techniczne. I śmieszne, i straszne” - napisał na Twitterze Grzegorz Schetyna z KO.

Z kolei europoseł Leszek Miller kpił: Jarosław Kaczyński będzie premierem w rządzie Morawieckiego.

Oburzenia powrotem Kaczyńskiego do rządu nie krył Tomasz Trela z Lewicy. “Rząd to nie drzwi obrotowe, nie można sobie tak wchodzić i wychodzić dla zabawy i wyższej emerytury” - czytamy we wpisie posła Treli.

Na zaprzysiężenie Kaczyńskiego jeszcze ostrzej zareagował Sebastian Kościelnik, kierowca seicento, w które uderzyła rządowa limuzyna Beaty Szydło, obecnie polityk PO. “Jarosław Kaczyński, człowiek, który podpalił Rzeczpospolitą Polską, obejmuje urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Przysięga z ust tego nikczemnika, to jedna wielka farsa” - napisał Kościelnik.

“Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Nikogo już nie dziwi i niewielu jeszcze oburza, że jako wicepremier dostanie blisko 20 tys. zł pensji miesięcznie, choć oczywiste jest, że będzie zajmował się głównie kampanią wyborczą PiS” - stwierdziła dziennikarka Blanka Mikołajewska.

RadioZET.pl/PAP