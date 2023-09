Kaczyński wygłosił oświadczenie. Pokazał notatkę. "Mamy nową sytuację"

Jarosław Kaczyński w spocie PiS, którego akcja rozgrywa się w przyszłości, odbiera telefon z niemieckiej ambasady ws. wieku emerytalnego w Polsce. W zainscenizowanej rozmowie pracownik ambasady chce połączyć prezesa PiS z kanclerzem Niemiec. - Uważamy, że wiek emerytalny powinien być taki jak za pana Tuska - słyszymy. Kaczyński odpowiada, że to Polacy zdecydują w referendum ws. wieku emerytalnego w Polsce.

W poniedziałek po południu prezes PiS w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosił oświadczenie, odnoszące się do tej kwestii. Wicepremier powiedział, że dysponuje notatką z rozmowy, która odbyła się w 2013 roku między ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem a kanclerz Niemiec Angelą Merkel. - Mamy w tym momencie sytuację w jakiejś mierze nową. Nie dlatego, że w tym momencie coś się stało, tylko dlatego, że dotarliśmy do pewnych nowych informacji. To jest ta notatka, notatka z rozmowy między ówczesnym premierem Tuskiem i ówczesną premier Niemiec Merkel.

Oświadczenie Kaczyńskiego ws. wieku emerytalnego. Pokazał notatkę

Kaczyński dodał, że notatka wskazuje w sposób jednoznaczny, że sprawa emerytur była omawiana z Berlinem. - Sprawa emerytur była (między nimi) omawiana, choć jest to sprawa wewnętrznie polska [...] w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, nazwijmy to delikatnie, niemieckich sugestii - stwierdził.

Prezes PiS ocenił, że - "biorąc pod uwagę całokształt relacji między Tuskiem a Merkel - to nie były sugestie tylko podawane w języku dyplomatycznym polecenia". - Czyli mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją nie tylko uderzenia w polskie społeczeństwo, w szczególności w starsze pokolenia, ale mieliśmy też do czynienia z taką sytuacją, w której to uderzenie zostało zainicjowane z zewnątrz i to jest sytuacja skandaliczna, absolutnie niemożliwa do zaakceptowania - oświadczył Kaczyński.

- Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że te czasy się skończyły. Nasz rząd jest rządem suwerennego państwa i ani sugestie niemieckie, ani żadne inne nie będą na tego rodzaju kwestie, problemy, które dotyczą wszystkich Polaków, wpływały - powiedział Kaczyński.