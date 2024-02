Prezes PiS Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po Polsce, wraz z czołowymi politykami opozycji. W sobotę w Legnicy przemawiał np. były premier Mateusz Morawiecki, który uderzał w rząd Tuska mówiąc, że „ rżną nas piłą, a my nie możemy się uśmiechać”.

Kaczyński nawiązał na spotkaniu krótko do sprawy Macieja Wąsika, który był obecny w Płocku. - Nie mogę nie wspomnieć o sprawie panów, a dla mnie kolegów, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Podjęli ciężką pracę, najpierw przy organizowaniu, a potem działaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pierwszy przedstawił ten pomysł w Sejmie Mariusz Kamiński – powiedział Kaczyński.

Kaczyński wywołał sprawę Wąsika. "Zarzuty może na jakąś naganę"

Następnie nawiązał do sprawy prawomocnego skazania i osadzenia w więzieniu, z którego Wąsik został ostatecznie zwolniony po ułaskawieniu Andrzeja Dudy. - Został skazany bezprawnie pod zarzutami, które jeżeli w ogóle takie zarzuty miały miejsce, to są co najwyżej na jakieś postępowanie służbowe, jakąś naganę. A to dwa lata więzienia! W kraju, w którym za pobicie kogoś i obrabowanie dają rok – mówił prezes PiS. Tłum zaczął skandować „Maciej Wąsik”. Były wiceszef CBA i wiceszef MSWiA podziękował za docenienie.

- Kiedy nasza partia ówczesna, Porozumienie Centrum, przygotowała konferencję antykorupcyjną, to odpowiedział na to potworny wrzask, że w Polsce żadnej korupcji nie ma. W Polsce nie walczono z szalejącą korupcją. Podjęto tę walkę. Za to, że ta walka została podjęta, wyszły na jaw różne afery, zwłaszcza chodziło tu o aferę hazardową. Musiała być zemsta, padły oskarżenia – podkreślił prezes PiS. Cały proces Wąsika i Kamińskiego określił jako „komedię sądową”.

Źródło: Radio ZET/Republika - Youtube