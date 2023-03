Kaczyński z "pielgrzymką" w Wadowicach. Prezes PiS wraca do objazdu po kraju

W najbliższą niedzielę PiS, Solidarna Polska, środowiska prawicowe oraz kościelne wzywają Polaków do udziału w marszach obrony imienia i wartości Jana Pawła II. Pochody w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka mają być odpowiedzią na dyskusję o wiedzy hierarchy na temat skali pedofilii w Kościele, zwłaszcza kiedy kard. Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim.

Partia rządząca chce wykorzystać kontrowersję wokół Jana Pawła II do własnej kampanii wyborczej, co potwierdził w środę na antenie Polsat News poseł PiS Tomasz Poręba. - Już w najbliższą niedzielę (Jarosław Kaczyński - red.) będzie w Wadowicach. Tam jest szykowany koncert w dzień, kiedy będziemy czcić Ojca Świętego w rocznicę (jego - red.) śmierci - mówił polityk.

Kaczyński wraca do objazdu po Polsce. Zacznie od Wadowic

Jarosław Kaczyński od kilku tygodni nie bierze udział w objeździe po kraju. Według spekulacji mediów powodem jest stan zdrowia lidera PiS. Poręba dodał, że w kolejnych tygodniach po świętach wielkanocnych szef PiS będzie brał udział w spotkaniach. - Dzięki niemu wygrywaliśmy wiele wyborów, on jest nam bardzo potrzebny. Potrzebujemy Jarosława Kaczyńskiego, na pewno będzie aktywnie w tej kampanii obecny - mówił Poręba.

Poręba był też pytany o doniesienia, że w najbliższych wyborach PiS miałoby wystawić w wyborach obecnych europosłów partii. - Na tę chwilę nie ma dyskusji o powrocie europosłów do polskiego Sejmu, ale oczywiście trudno wykluczać jakiekolwiek scenariusze. Zobaczymy, co będzie w przyszłości - zaznaczył.

Na uwagę, że Tusk rozpoczął objazd po kraju i w ostatnich dniach spotyka się z mieszkańcami Śląska, Poręba zwrócił uwagę, że PiS konsekwentnie od wielu lat jeździ po Polsce i rozmawia z Polakami. "Tusk się obudził teraz i jeździ po Polsce, chociaż zalicza mnóstwo wpadek" - ocenił europoseł.

