"Czyste zło", "niszczyciel”, "ludzie obrzydliwi". Kaczyński zaatakował Tuska i opozycję

Jarosław Kaczyński nie stroni od uderzania w Donalda Tuska w sposób, który wzbudza oburzenie. Szef PiS mówił już o „obozie zdrady narodowej”, który walczy o przejęcie władzy, czy o PO jako partii antypaństwowej, antydemokratycznej.

W poniedziałek Kaczyński gościł na pikniku wojskowym „Silna Biało-Czerwona” w Uniejowie (woj. łódzkie). Nawiązywał do programu PiS, wizji kraju, którą chcą kontynuować rządzący. Gdy temat zszedł na konkurentów politycznych, Kaczyński od razu wrzucił na oskarżycielski ton.

Kaczyński zaatakował Tuska. "Niszczyciel, personifikacja zła"

- Tusk zaczął głosić, że jego formacja to szeroki sojusz zaczynający się od Andrzeja Rozenka - współpracownika Urbana. Według Tuska tam są ci, którzy chcą kontynuować dzieło mojego brata. Rzeczywiście jest tam grupka zdrajców spośród tych, którzy współpracowali w jakimś momencie z moim bratem. To ludzie obrzydliwi, którzy zdradzili wszystko. Dla swoich karier są gotowi na wszystko. Niektórzy z nich byli związani z różnymi złej sławy organizacjami, tylko kiedyś o tym nie wiedziano. Nie wierzcie w to – mówił wicepremier Kaczyński.

Podkreślał, że "tradycja mojego brata (Lecha – red.) nie ma nic wspólnego z tym niszczycielem, który jego również w sposób cyniczny i okrutny niszczył". - Tusk to personifikacja zła w Polsce. To czyste zło – powiedział Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że Tusk "broni ubeków i gromadzi pod swoimi sztandarami różne ciemne elementy tylko po ty, by wygrać".

Zaznaczył, że lider PO chce realizować w Polsce interesy Brukseli. - Oni często o Polakach mówili „ludność” i chcą doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy byli ludnością, a my chcemy być obywatelami. Chcemy być dumnymi przedstawicielami dumnego narodu, Polakami – mówił prezes PiS.

Wskazał, że tylko rządy PiS oznaczają silną Polskę. - My jesteśmy tymi, którzy naprawdę w Polsce potrafili coś zrobić. My jesteśmy tymi, którzy uznają demokrację. Oni demokracji nie uznają. Dla nich demokracja jest wtedy, gdy oni rządzą, a jak ktoś inny rządzi, to nie ma demokracji. To jest arcyoszustwo – powiedział Kaczyński.

Zarzucał, że opozycja "chce atakować prezydenta, atakować urzędy publiczne". - Odrzucają wszelkie prawo, wszelką praworządność. To jest coś niesłychanego, żeby w demokratycznym, praworządnym państwie ktoś ogłaszał, że będzie wyprowadzał siłą prezesa NBP albo prezes TK, żeby się nieustannie na różne sposoby odgrażał – dodał.

RadioZET.pl/PAP - Daria Al Shehabi, Agnieszka Grzelak-Michałowska, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agnieszka Grzelak-Michałowska