Kaczyński zamawia wewnętrzne badania. Tyle wynosi "sufit" PiS. "Nie ma co liczyć"

Dwa punkty procentowe - tyle wynosi różnica między pierwszym PiS a drugą Koalicją Obywatelską w najnowszym sondażu Ipsos dla OKO.Press i TOK FM. Z kolei w ostatnim badaniu "Super Expressu" rządzący wyprzedzają główną siłę opozycyjną o zaledwie 3 pkt proc.

W większości sondaży w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, PiS prowadzi, ale w żadnym praktycznie nie przekracza progu 35 proc., w niektórych zaś spada w okolice 30 proc. To wynik, który może dać im pierwsze miejsce w wyścigu wyborczym, ale rujnuje marzenia formacji Jarosława Kaczyńskiego o utrzymaniu władzy po jesiennych wyborach parlamentarnych.

Wewnętrzne badania PiS: "sufit" na poziomie 42-43 proc.

Sam prezes stara się nieco zaklinać rzeczywistość. - Prowadzimy w sondażach, ale mamy również świadomość, że nic teraz nie jest przesądzone. Wedle naszych wewnętrznych badań - tych ostatnich, które znam, bo najnowsze są właściwie opracowywane - mamy poparcie minimalnie powyżej 40 proc. - stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów.

Jak nieoficjalnie ustaliła Gazeta.pl, wewnętrzne raporty nastrojów społecznych mają ponoć wskazywać "sufit" - czyli maksymalnie możliwe poparcie dla partii przy jednoczesnej mobilizacji wszystkich wyborców, którzy mogliby na nią zagłosować - na poziomie 42-43 proc.

To rezultat podobny do tego z 2019 roku. PiS wygrało wówczas wybory i uzyskało (jako Zjednoczona Prawica, a więc wraz z koalicjantami) 43,59 proc., co przełożyło się na 235 mandatów w Sejmie. Dziś taki wynik również byłby na granicy sejmowej większości - minimalnej, ale wcale nie gwarantowanej w 100 proc.

- Trzeba jeszcze bardzo dużo pracy, aby uzyskać ten poziom. Nie ma co liczyć, że już teraz go osiągniemy - powiedział jeden z rozmówców portalu. Dodatkowo, z badań dla Nowogrodzkiej ma wynikać, że istnieje spore ryzyko, iż skrajnie prawicowa Konfederacja będzie nie tylko rosnąć, ale i odbijać PiS część elektoratu.

RadioZET.pl/Gazeta.pl