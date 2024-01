Kaczyński zapowiada powstanie wielkiej telewizji. "Dużo większa niż Republika"

Jarosław Kaczyński pojawił się w niedzielę 28 stycznia w Kielcach na spotkaniu z sympatykami i działaczami PiS w ramach objazdu Polski. W długim przemówieniu poruszył w jednym z wątków kwestię mediów publicznych, w kontekście ich przejęcia po decyzji nowego ministra kultury.

Kaczyński potwierdzał, że odpowiedzialni za taką formę przejęcia mediów poniosą konsekwencje. Prezes PiS wspomniał też o potrzebie zbudowania silniejszych mediów przez jego obóz polityczny, który po wyborach w 2023 roku znalazł się w opozycji.

Kaczyński zapowiada dużą prawicową telewizję. "To potrwa kilka miesięcy"

- Prowadzimy z tym walkę, pięknie prowadzi ją Republika, ale ona nie ma sił, by zastąpić telewizję publiczną – powiedział Kaczyński. - Media muszą być polskie. Przede wszystkim internetowe. To trudna sprawa, ale do załatwienia. Duże media będą teraz nas atakować, trzeba sobie zdawać sprawę – komentował prezes PiS.

Następnie zadeklarował, że PiS szykuje się na stworzenie alternatywy dla swoich wyborców, którzy do tej pory w znacznej mierze polegali na propagandowej telewizji publicznej.

- My przygotowujemy inne inicjatywy. To potrwa kilka miesięcy. Będziecie mieli państwo telewizję dużo większą, nie tak dużą jak publiczna, która kosztowała kilka miliardów zł rocznie, ale taką znacznie bogatszą niż Republika, przy całym szacunku za to, co robi dla Polski – powiedział Kaczyński. - Najlepiej to wygrajmy wybory i odbijmy media – podsumował Kaczyński.

- Chcemy przeprowadzić w Polsce takie ustawodawstwo jak w Niemczech, że kapitał zagraniczny może mieć w tamtejszych mediach ograniczone znaczenie. Media to jest coś w rodzaju głowy, jak układ nerwowy. Wolę nawet wrażą gazetę, ale w ręku polską, niż mniej wrażą, ale w rękach obcych – komentował dalej Kaczyński. Wątek dotyczący mediów można obejrzeć od 1 godz. i 3 minuty.

Źródło: Radio ZET