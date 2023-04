"Zamordowanie prezydenta". Kaczyński zapowiada wniosek. "Mam nadzieję, że znajdą się odważni"

Podczas przemówienia przed Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński przypomniał, że w ciągu 13 lat od katastrofy podejmowane były próby wyjaśnienia jej przyczyn i w tym kontekście dziękował Antoniemu Macierewiczowi "za żelazną wolę, za upór, za to, że się nie cofał, mimo upływu lat".

Przypomnijmy, że były szef MON poinformował w niedzielę, iż kierowana przez niego podkomisja smoleńska złoży zawiadomienie o podejrzeniu "popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób poprzez bezprawną ingerencję dokonaną na wojskowy samolot Tu-154 M".

Kaczyński zapowiada wniosek do prokuratury ws. Smoleńska

Jak podkreślał prezes PiS, "front walki z prawdą był potężny w Polsce, dominował, ale był potężny także poza Polską, także w tych miejscach, co do których niektórzy mieli nadzieję, że stamtąd coś uzyskają". - Świat chciał zapomnieć, chciał uwierzyć i po dziś dzień jeszcze wierzy w te bzdurne opowieści - dodał i jako przykłady wymienił m.in. cztery podejścia do lądowania czy "nieodpowiedzialne zachowanie załogi".

- Dopiero to, co uczynili nasi ukraińscy bracia, ten niebywały, wydawałoby się niemożliwy, jeśli chodzi o swoją skuteczność opór, ta walka, która zadziwia dzisiaj cały świat, ta pomoc, którą myśmy udzieli i którą udzielili także inni: przede wszystkim Amerykanie, Anglicy, doprowadziła do tego, że świat w końcu także i pod tym względem nieco ruszył z miejsca - mówił Kaczyński.

Jak ocenił, "z jednej strony Putin jest już postawiony w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia międzynarodowe w sprawie smoleńskiej, która niewątpliwie, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, była zbrodnią Putina, dzieje się bardzo mało, ale ostatnio coś się rusza, także tu w Polsce".

Zapowiedział też, że "za chwilę zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z art. 134 Kodeksu karnego, przestępstwa zamordowania Prezydenta RP. - Polskie organy śledcze prowadzą śledztwo odnoszące się do katastrofy i przyczyn, ale takiego śledztwa ciągle nie prowadzą. Mam nadzieję [...] że podejmą tą sprawę, że się nie cofną, że znajdą się odważni prokuratorzy, bo dziś, by podejmować te sprawy, ciągle trzeba odwagi, że się znajdą. Z góry za tę odwagę dziękuje - mówił.

"Wyjaśnienie tego to jeden z warunków naszego zwycięstwa"

Prezes PiS powiedział, że katastrofa smoleńska była wydarzeniem tragicznym, które odnosiło się do najważniejszych spraw - do polskiej solidarności, do polskiej suwerenności, a także do polskiego ustroju. Stwierdził, że ta katastrofa smoleńska wpisuje się w spór, cytując Jana Olszewskiego: "czyja jest Polska". - Czy Polska jest Polaków, czy tylko niektórych Polaków, a może w ogóle nie Polaków, tylko tych, którzy są na zewnątrz naszych granic i którzy chcą Polskę podporządkować - zapytał Kaczyński.

Wyjaśnienie do końca i - w ramach możliwości - ukaranie odpowiedzialnych za zbrodnię smoleńską, ale także za oszustwo smoleńskie, to jest jeden z warunków naszego ostatecznego zwycięstwa. Zwycięstwa tej lepszej Polski, Polski nieidealnej, ale Polski, w której naprawdę dąży się do tego, by ludzi mieli realnie równe prawa i by nikt nie cierpiał głodu, by każdy mógł znaleźć dla siebie jakieś miejsce Jarosław Kaczyński

- Taka Polska wyrasta z tego wszystkiego, co w naszej historii było najlepsze, z tego, co bardzo wielu z nas pamięta, z tego największego ruchu, nie tylko w polskich dziejach, ale także w dziejach świata, największego ruchu społecznego, czyli "Solidarności", która, w ogromnej mierze, powstała dzięki Janowi Pawłowi II", świętemu, wielkiemu, temu, który dzisiaj jest tak gwałtownie atakowany, tak brutalnie, tak niesprawiedliwie, tak obrzydliwie - podsumował Kaczyński

