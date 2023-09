Kaczyński zapowiada zmiany. Chodzi o bezpieczeństwo. "Wydałem polecenie"

– Chcę powiedzieć, że jako człowiek odpowiedzialny w rządzie za sprawy bezpieczeństwa, wydałem polecenie, by granica ze Słowacją i z Czechami została też poddana szczególnej kontroli i wzmocniona - mówił podczas konwencji programowej w Pruszkowie Jarosław Kaczyński.

Jak dodał, nie chodzi o żaden gest przeciwko tym krajom. - My chcemy być z nimi i jesteśmy w jak najlepszych stosunkach, ale chodzi o to, że nie możemy tej sytuacji tolerować. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja przejściowa - stwierdził. Jak dodał, przechodzenie migrantów do Niemiec przez Polskę wynika z faktu, że zamknięty został tzw. szlak bałkański.

Więcej wkrótce.