Jasna deklaracja Kaczyńskiego ws. wyborów. Nawiązał do wagnerowców

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w sobotę doniesienia ukraińskich mediów o Grupie Wagnera. 100 członków tej rosyjskiej formacji najemniczej zostało przerzuconych do Grodna na Białorusi. Mogą być oni wykorzystywani do prowokacji w okolicach granic z Polską i Litwą.

Wagnerowcy blisko granicy z Polską. "Być może chcą przenikać naszą granicę"

Do tego faktu odniósł się w niedzielę Jarosław Kaczyński. Prezes PiS uczestniczył w pikniku rodzinnego w Połajewie niedaleko Czarnkowa (woj. wielkopolskie). W swoim wystąpieniu podkreślił, że za naszą wschodnią granicą "mamy nową sytuację, nowe zagrożenie".

- Otóż na Białorusi pojawiła się wyjątkowo niebezpieczna formacja zbrojna. Formalnie nie jest to część żadnej państwowej armii, tylko prywatna firma, ale każdy wie, że w istocie jest to narzędzie Rosji - powiedział

- Pojawili się wagnerowcy i z całą pewnością nie pojawili się tam przez przypadek, bez celu. Pojawili się, by stworzyć jakieś nowe zagrożenia, by organizować prowokacje, by być może przenikać przez naszą granicę - kontynuował Kaczyński.

Wybory odbędą się w terminie? Jasna deklaracja Kaczyńskiego

Prezes PiS zapewnił, że polskie władze nie lekceważą tego zagrożenia. - My to zagrożenie uważamy za rzeczywiście poważne, ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy - oznajmił.

Lider partii rządzącej odniósł się również do spekulacji medialnych o możliwym przesunięciu terminu jesiennych wyborów parlamentarnych. - Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo - chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się - otóż wybory odbędą się w terminie. Chcę to jasno powiedzieć: odbędą się w terminie - zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP