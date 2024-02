O konferencji "sił prawdziwie patriotycznych" mówił w Święto Niepodległości w 2023 roku Jarosław Kaczyński. Prezes PiS opowiadał o potrzebie walki o suwerenność, którą rzekomo tracimy na rzecz Unii Europejskiej i Niemiec. W międzyczasie władzę w Polsce zdążył przejąć Donald Tusk, co dodatkowo motywuje Prawo i Sprawiedliwość do demonstracji swojej siły. Docelowo chce utworzyć prawicowy front, dzięki któremu PiS mogłoby pozyskać do współpracy kolejnych ludzi. "Bojowe zadanie" organizacji kongresu otrzymał od Kaczyńskiego Przemysław Czarnek.

"Wielka konferencja sił prawicowych" miała się odbyć w styczniu 2024 roku. - Chcemy, by w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w szerszym tego słowa znaczeniu. Ma być początkiem zastosowania przez nas najnowocześniejszej techniki, żeby skomunikować ze sobą możliwie dużą część społeczeństwa, a szczególnie tych, którzy będą inicjatorami, moderatorami różnego rodzaju działań, które będziemy musieli prowadzić - zapowiadał 11 listopada Jarosław Kaczyński.

Wielki kongres patriotyczny PiS znowu przeniesiony

Na początku stycznia Wirtualna Polska dowiedziała się, że konferencję przeniesiono na 24 lutego. Kluczowe były m.in. kwestie logistyczne i mobilizacyjne. - Moim zdaniem dobrze się stało, bo 11 stycznia mamy w Warszawie demonstrację, sporo się dzieje w "bieżączce". A koniec lutego to dobry czas, bo będziemy już w kampanii samorządowej - przekazał portalowi polityk PiS.

Okazuje się jednak, że termin został ponownie zmieniony. W rozmowie z WP politycy Prawa i Sprawiedliwości opisują, że zaplanowany tym razem na 2 marca kongres ma być "inauguracją kampanii wyborczej z prawdziwego zdarzenia". Wziąć w nim mają udział konserwatywni politycy europejscy.

W lutym Jarosław Kaczyński rozpoczął objazdy po kraju nazywane "Spotkaniami Wolnych Polaków". PiS planuje ponadto szkolenia i wykłady dla swoich polityków i sympatyków w ramach "Akademii Wolnych Polaków". Za wydarzenia te mają odpowiadać związani z partią samorządowcy.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska