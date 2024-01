Kaczyński zmienił zdanie. "Przed nami wybory o wszystko"

Jarosław Kaczyński niepodzielnie rządzi Prawem i Sprawiedliwością od momentu powstania partii w 2003 roku. W wywiadzie dla PAP opublikowanym 10 listopada ubiegłego roku potwierdził, że jego kadencja jako prezesa PiS minie przed wyborami prezydenckimi. - Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - tłumaczył.

Według WP plany Kaczyńskiego o oddaniu sterów w partii są już nieaktualne. Prezes PiS ma podzielać opinię polityków jego partii, że bez niego u władzy ugrupowanie nie przetrwa. "Od partii jest zaś uzależniony. Jak mówią jego ludzie: dosłownie. I może nigdy nie zrezygnować z kandydowania na jej szefa. Mimo regularnie pojawiających się w tej sprawie deklaracji" - podała Wirtualna Polska.

Kaczyński odda kierowanie PiS? "Nie możemy sobie pozwolić na trzęsienie ziemi"

- Prezesa mogłaby powstrzymać jedynie poważna choroba. Do żadnych deklaracji nie należy się przywiązywać, bo nie przywiązuje się do nich nawet sam prezes - mówił WP jeden z polityków PiS. Inny rozmówca w partii dodał: - 2025 rok to będzie rok prezydencki. PiS nie może sobie pozwolić na trzęsienie ziemi. Zwłaszcza że sam prezes przyznał, że to będą wybory o wszystko.

Poseł PiS, cytowany przez WP, rozwinął: - Szef nabrał wątpliwości co do tego, czy w partii jest godny następca, który mógłby ten interes wziąć na siebie. W mojej opinii nie ma dziś nikogo takiego. I szef o tym wie.

Te deklaracje Kaczyńskiego nie oznaczają, że w kuluarach politycy PiS nie dyskutują o przyszłości przywództwa w ugrupowaniu. - Wiadomo, że Mateusz (Morawiecki - red.) chciał i chce przejąć prawicę - komentował polityk PiS dla WP.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska