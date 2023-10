We wtorek 10 października przed pomnikiem katastrofy smoleńskiej w Warszawie tradycyjnie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie obyło się jednak bez incydentu, a nawet ostrej słownej sprzeczki. Chodzi o wieniec, który co miesiąc przed pomnikiem składa przedsiębiorca Zbigniew Komosa.

Na wspomnianym wieńcu, który regularnie pojawia się przed smoleńskim pomnikiem, widnieje tabliczka z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. STOP KREOWANIU FAŁSZYWYCH BOHATERÓW!".

Awantura przed pomnikiem smoleńskim. WIDEO

W przeszłości wieńce Komosy były zabierane przez żołnierzy, a nawet wyrywane mu z rąk. W końcu sprawa trafiła do sądu, który prawomocnie orzekł, że przedsiębiorca ma prawo składać kwiaty przed pomnikiem.

Gdy we wtorek wieniec Komosy znowu został postawiony przed pomnikiem smoleńskim, sprawy w swoje ręce wziął Jarosław Kaczyński. Prezes zabrał kwiaty, a następnie zerwał z niego tabliczkę z napisem. Obecni na miejscu policjanci nie reagowali. W pewnej chwili jeden z mężczyzn zaczął krzyczeć w stronę Kaczyńskiego: "to jest przestępca" i "proszę go aresztować".

Prezes PiS domagał się od funkcjonariuszy, aby wylegitymowali tego człowieka. Podkreślał, że jest wiceministrem ds. bezpieczeństwa i chce poznać nazwiska osób, które zakłóciły przebieg uroczystości. - W czterech nie jesteście w stanie dać sobie rady z jednym... - mówił do policjanta. Kilka minut później Kaczyński wykonał telefon i poinformował osobę, z którą rozmawiał, że grupa osób co miesiąc "składa tabliczkę, a policja nic z tym nie robi".

"Jarosław Kaczyński osobiście wydaje polecenia funkcjonariuszowi policji i żąda natychmiastowego ustalenia nazwiska aktywisty, który go obrażał. Wcześniej doszło do incydentu z wieńcem. Wicepremier czekał na reakcję" - napisał na Twitterze (X) dziennikarz WP Patryk Michalski.

Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane na profilu "Tu obywatele!" na Twitterze. Słychać na nim, jak w stronę Kaczyńskiego ktoś krzyczy: "Kaczor, zostaw to!", "to nie jest twoje".