Kaczyński znów uderza w Dudę. "Gdybym to ja był prezydentem"

Tsunami zmian, które następuje w mediach publicznych doprowadziło do poważnego sporu politycznego pomiędzy obozem Prawa i Sprawiedliwości, który wykorzystywał TVP do szerzenia propagandy a koalicją rządzącą, która zapowiada z kolei odpolitycznienie publicznych nadawców.

Awantura o media publiczne

Do sprawy odniósł się w rozmowie z Radiem Wnet Jarosław Kaczyński. Lider PiS cenił, że "w sposób całkowicie bezprawny Telewizja Polska jest przejmowana przez obecne władze". - Oni nie ukrywają, że z ich punktu widzenia krytyka władzy, w tym krytyka ich władzy, jest niedopuszczalna - mówił Jarosław Kaczyński.

Przeciwny działaniom koalicji rządzącej jest także prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. na antenie Radia ZET. - Minister Bartłomiej Sienkiewicz w sposób rażący złamał konstytucję - powiedział w programie "Gość Radia ZET". W ocenie lidera PiS głowa państwa nie stanęła w tym przypadku na wysokości zadania.

Kaczyński krytykuje Dudę. "Gdybym to ja był prezydentem"

- Ja nie chcę komentować słów pana prezydenta. Na podsumowanie przyjdzie czas po końcu kadencji - powiedział Jarosław Kaczyński. - Gdybym jakimś cudem był w tym momencie prezydentem, to znalazłbym sposób na rozwiązanie tej sprawy w taki sposób, że telewizja publiczna nadawałaby te same programy co zwykle, nadawaliby je ci sami ludzie, a ci, którzy podjęli próbę wycinkowego zamachu stanu, bardzo by żałowali tej decyzji - dodał prezes PiS.

Z kolei w środę przed gmachem TVP na Woronicza Jarosław Kaczyński ocenił, że Andrzej Duda "nie wykazuje się aktywnością". - Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie. Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i sprawa by się zakończyła - stwierdził.

Źródło: Radio ZET/Radio Wnet