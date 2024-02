Kaczyński znowu szokuje. Prezes PiS straszy "zabójstwami politycznymi"

Kolejna skandaliczna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. - Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych - powiedział dziennikarzom w Sejmie prezes PiS.

Kaczyński skomentował w ten sposób zapowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczącą kar dla parlamentarzystów, którzy naruszyli nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Kaczyński straszy "zabójstwami politycznymi"

Hołownia informował, że analizowane są nagrania z incydentu przed Sejmem. - Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek, w jakikolwiek sposób popychał, przesuwał, próbował naruszyć nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Wobec parlamentarzystów, którzy podejmują takie działania będę sugerował wyciągnięcie konsekwencji - zapowiedział.

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik w grupie polityków Prawa i Sprawiedliwości próbowali wejść w środę siłowo do Sejmu. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską i choć udało im się dostać na teren parlamentu, to nie dostali się do budynku, gdyż Straż zamknęła wejście.

Kaczyński pytany przez dziennikarzy, czy jego posłowie będą próbowali ponownie szturmować budynek Sejmu i wprowadzić Kamińskiego i Wąsika, powiedział, że "w tej chwili nie będzie takich prób". Z nieoficjalnych informacji wynika, że dwaj ułaskawieni przez prezydenta politycy PiS wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Radio ZET