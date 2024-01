Jarosław Kaczyński wypowiedzią o nowych wyborach zdziwił nie tylko polityków rządzącej koalicji. Politycy PiS również zastanawiają się, co prezes miał na myśli. To już kolejny raz, gdy Kaczyński zaskakuje członków swojej partii. W środę, odnosząc się do zmian w Prokuraturze Krajowej, prezes PiS ocenił, że jest to “pełzający zamach stanu” i zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby interweniował. - Naszą nadzieją jest pan prezydent. Uważamy, że powinien zwołać radę gabinetową, Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a może podjąć także inne działania, o których nie będę mówić - enigmatycznie oznajmił Kaczyński.

Jak pisze Wirtualna Polska, z takich wypowiedzi lidera PiS trudno jest tłumaczyć się nawet jego bliskim współpracownikom. Krzysztof Szczucki z PiS stwierdził, że nie zna tych wypowiedzi, Janusz Cieszyński, były minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, odparł, że “nie siedzi w głowie prezesa Kaczyńskiego”, od słów swojego lidera dystansuje się też poseł PiS Marek Ast. - Myślę, że pan prezes odnosi się przede wszystkim do działań ministra sprawiedliwości. Nowe wybory? Nie jestem rzecznikiem partii, nie będę odpowiadał na pytania o tę sprawę. Dzisiaj nic mi nie wiadomo, byśmy zmierzali w tę stronę - powiedział Ast, cytowany przez WP.pl.

W PiS sceptycyzm ws. przyśpieszonych wyborów

Były rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że “to nie jest moment na to, żeby robić wcześniejsze wybory”. Również w nieoficjalnych rozmowach z Wirtualną Polską politycy PiS przyznają: mówienie o "przyspieszonych wyborach" jest absurdalne. Zwracają uwagę, że nie ma przesłanek do ich przeprowadzenia, a wybory wyklucza sam prezydent. Po drugie, PiS mogłoby osiągnąć gorszy wynik niż 15 października.

Niektórzy politycy PiS w ostrych słowach podsumowują ostatnie występy Kaczyńskiego. - Nie rozumiem takiego gadania. To tylko wywołuje ferment i temat, który w naszych wewnętrznych rozmowach nie istnieje. Jakie wybory, o czym my mówimy? Ja nie zamierzam tego tłumaczyć, bo powiem dwa słowa za dużo i będzie kłopot. Serio, nie znam intencji prezesa. Nie jestem też entuzjastą wszystkich tych korytarzowych utarczek z dziennikarzami - powiedział WP.pl nieoficjalnie jeden z polityków PiS.

Inny działacz dodał: - To tylko sprawia, że sami dajemy tematy zastępcze i przykrywamy niepotrzebnymi wypowiedziami to, co robi Tusk. A dziennikarze, zamiast pytać o Tuska, pytają o prezesa.

Politycy PiS nie wiedzą, o co Kaczyński apeluje do Dudy

Politycy PiS nie są też pewni, co Kaczyński miał na myśli, apelując do prezydenta o działania, o których "nie może mówić". Domyślają się, że chodzi o wywarcie presji na rząd Donalda Tuska ws. Zmian w Prokuraturze Krajowej i mediach. W Prawie i Sprawiedliwości panuje przekonanie, że Andrzej Duda jest zbyt bierny.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się WP, prezydent nie planuje zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie, o której mówił Jarosław Kaczyński. - Pan prezydent doskonale wie, co ma robić i jeżeli uzna za stosowne zwołać RBN, zrobi to. Jeżeli nie - to nie - powiedział WP.pl doradca Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki.

“Posłom coraz trudniej tłumaczyć wszystkie deklaracje i aluzje, które wygłasza ich lider. Nie zamierzają go jednak krytykować. Prezes wciąż ma niekwestionowaną pozycję w swoim obozie. I wciąż go spaja” - podsumowuje Wirtualna Polska.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska