"Kadrowa miotła" opozycji pójdzie w ruch. Gdzie ludzie stracą pracę?

Donald Tusk to jedyny kandydat na premiera z dotychczasowej opozycji demokratycznej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050). Po wyborach parlamentarnych 2023 ma ona większość w nowym Sejmie. Lider PO i inny główni politycy opozycyjni zapewniali, że po dojściu do władzy doprowadzą do dużych zmian w funkcjonowaniu państwa.

"Na pierwszy ogień pójdą wojewodowie i ich zastępcy, którzy reprezentują rząd w regionie. Wojewodę powołuje i odwołuje bowiem prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Potem ruszy karuzela zwolnień w urzędach wojewódzkich i podległych im jednostkach" - poinformował serwis Business Insider.

Nowy rząd opozycji. Kto straci pracę?

Lista stanowisk, które dosięgnie opozycyjna "miotła", jest długa: kuratorzy oświaty, inspektorzy weterynaryjni, kierownictwo sanepidów, inspekcja ochrony środowiska, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), inspekcja farmaceutyczna, nadzór budowlany, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

We wszystkich tych instytucjach na kierowniczych stanowiskach są nominanci zaakceptowani przez polityków PiS, którzy od ostatnich 8 lat kierują administracją publiczną. Gra idzie nie tylko o wysokie i prestiżowe stanowiska, ale także duże pieniądze.

"Jak wynika ze sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2022 r., na wyższych stanowiskach przeciętne wynagrodzenie wynosiło 16 tys. 691 zł miesięcznie" - podkreślił Business Insider. "Widełki" jednak różnią się w poszczególnych instytucjach.

Na przykład przeciętne wynagrodzenie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym to ponad 12 tys. zł, a w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego "tylko" ponad 7,5 tys. zł.

Mówiąc o zmianach w administracji publicznej, nie można zapominać o szeregu stanowisk politycznych, gdzie również "kadrowa miotła" może bardzo "pozamiatać" w różnych stanowiskach. Chodzi m.in. o Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Kancelarię Sejmu czy Senatu.