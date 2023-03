"Możemy mieć do czynienia z aferą Bielan plus, a może PiS-owską ośmiornicą"

– Kluczowe pytanie w związku z rozliczeniem tego, co się wydarzyło w NCBR, to jest pytanie, kiedy CBA i Prokuratura zapukają nie do płotek, tylko do osób, które firmują tę aferę. Można się zastanawiać czy ta afera powinna się nazywać Republikanie plus, Bielan plus, Żalek plus, a może PiS-owska ośmiornica – powiedziała w Radiu ZET Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. To komentarz do sprawy dotacji przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.