Kamiński i Wąsik czekają na ruch Bodnara. Wiceminister zdradza, co może się zdarzyć

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, prawomocnie skazani za nadużycia władzy w związku z aferą gruntową, wciąż przebywają w areszcie. Andrzej Duda wszczął wobec nich procedurę ułaskawieniową na podstawie Kpk, która nie skutkuje automatycznym zwolnieniem z odbywania kary.

Teraz ruch jest po stronie prokuratura generalnego, który - zdaniem prezydenta oraz PiS - powinien zawiesić wykonywanie kary wobec byłych posłów oraz zwolnić ich z aresztu. Kamiński i Wąsik są przez środowisko poprzedniej ekipy rządzącej uznawani za "więźniów politycznych".

Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność? Co zrobi Bodnar?

Wiceszef MS poinformował w niedzielę, że Adam Bodnar jeszcze zapoznaje się z aktami sprawy w siedzibie Prokuratury Krajowej, gdzie mieści się "specjalna tajna kancelaria". - - Prokurator generalny bardzo pilnuje tego, aby ministrowie nie interesowali się sprawami dotyczącymi prokuratury - przekazał wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w programie "Kawa na Ławę" w TVN24.

Zapytany, na jakim etapie jest obecnie procedura ułaskawieniowa, Śmieszek odparł, że z zapowiedzi Bodnara wynika, iż wydanie stanowiska w sprawie zawieszenia wykonywania kary przez polityków PiS "zajmie mu jeszcze kilka dni". - To nie będą tygodnie ani miesiące - zapewnił wiceminister. Stwierdził przy tym, że "nikt nie będzie przedłużał, opóźniał ani przyspieszał" sprawy, ponieważ muszą być zachowane wszystkie procedury.

Prokurator generalny po prostu wykonuje swoją robotę i zapoznaje się z kilkudziesięcioma tomami akt. Samo uzasadnienie do wyroku to kilkaset stron - to są poważne sprawy, z którymi trzeba się zapoznać w detalach - Krzysztof Śmiszek

Doradca prezydenta Błażej Poboży mówił, że zmartwił się słysząc, "że to jest jeszcze kwestia dni". Ponieważ, jak dodał, "od 13 dni Wąsik i Kamiński, jako więźniowie polityczni, prowadzą protest głodowy". Podkreślił jednocześnie, że prezydent "już raz ułaskawił Wąsika i Kamińskiego".

- Jeżeli warunkiem ze strony ministra miałoby być nieuznawanie, tak jak poprzednio, tej decyzji o ułaskawieniu i przyznaniu, że jest ono skuteczne, to prezydent doprowadzi do ich uwolnienia - powiedział Poboży, dopytywany o to, co zrobi Andrzej Duda po ewentualnym otrzymaniu negatywnego stanowiska prokuratora generalnego w sprawie.

Źródło: Radio ZET/PAP