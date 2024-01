Kamiński i Wąsik mają kolejne kłopoty. Zespół Tuska podjął decyzję

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż przebywają w więzieniach po tym, jak usłyszeli prawomocne wyroki w związku z aferą gruntową. Prezydent Andrzej Duda wszczął wobec nich procedurę ułaskawieniową na podstawie Kodeksu postępowania karnego. Jak jednak wynika z sygnałów z otoczenia prezydenta, najprawdopodobniej zastosuje on - po raz drugi, bo wcześniej zrobił to w 2015 roku - konstytucyjny akt łaski wobec byłych posłów.

Kamiński i Wąsik mają kolejne kłopoty. Zespół ds. rozliczeń PiS podjął decyzję

Nie są to jednak jedyne kłopoty z prawem, które wkrótce mogą mieć politycy PiS. We wtorek Aleksandra Wiśniewska poinformowała o złożeniu "zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ówczesnego szefa CBA i jego zastępcy". Wiśniewska jest członkinią parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń rządów PiS.

Posłanka KO powołała się na art. 231 par. 2 Kodeksu karnego, który mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowych bądź osobistych. - Panowie Kamiński i Wąsik zorganizowali wyjazd do Wiednia dla ówczesnych funkcjonariuszy CBA w celu spędzenia czasu towarzysko w domu publicznym w Wiedniu - podkreśliła polityczka.

Jak dodała, chciałaby, aby prokuratura ustaliła, czy "agent Tomek", który poinformował o tym w TVN24, mówił prawdę. Jej zdaniem to, co opisał Tomasz Kaczmarek, to "patologia, która doprowadziła nie tylko do korupcji politycznej i finansowej, ale również moralnej funkcjonariuszy państwa polskiego".

"Agent Tomek" ujawnia historię o wyjeździe do Wiednia

W sobotę gościem w studiu "Superwizjera" po emisji reportażu "Spowiedź agenta Tomka" był b. poseł PiS i b. agent CBA Tomasz Kaczmarek, który pytany był m.in o to, na jakie działania CBA szły publiczne pieniądze. - Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy - podkreślił Kaczmarek, cytowany na stronie TVN24. Kaczmarek podał przykład wyjazdu do Wiednia.

- Na polecenie Kamińskiego i Wąsika, pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej - powiedział były agent.

Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - Tomasz Kaczmarek, znany jako "agent Tomek"

Zwrócił równocześnie uwagę na fakt, iż "pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników". - Wyjazd ten nie był ukierunkowany na zwalczanie przestępczości - dodał, cytowany przez TVN24.

Źródło: Radio ZET/PAP/polsatnews.pl