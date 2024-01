Kamiński i Wąsik mają wyjść z więzienia. Znamy najbardziej prawdopodobny termin

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik odsiadują karę więzienia w związku z nadużyciami, których dopuścili się w trakcie dochodzenia CBA ws. afery gruntowej. Politycy PiS uważają się jednak za więźniów politycznych i prowadzą protest głodowy.

Kamiński i Wąsik mają niebawem opuścić więzienie - wynika z informacji portalu Wirtualnej Polski. Źródła portalu podają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w otoczeniu Andrzeja Dudy oraz ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara jest wyjście na wolność byłego szefa CBA i jego zastępcy do końca tygodnia.

Kamiński i Wąsik na wolności? Prawdopodobnie Wyjdą z więzienia do końca tygodnia

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że do prezydenta zostały przekazane akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do akt załączono wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski.

Źródła WP w Pałacu Prezydenckim potwierdzają natomiast, że prezydent będzie działał natychmiast i chciałby, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik do końca tygodnia byli na wolności.

Radio ZET/Wirtualna Polska