Kamiński i Wąsik na razie nie trafią do więzienia. Do sądu wpłynął wniosek

Były szef CBA i MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. 21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Reporter Radia ZET Jacek Czarnecki dowiedział się, że skazani trafią do więzienia dopiero w połowie stycznia.

Kamiński i Wąsik skazani. Chodzi o aferę gruntową

Zgodnie z orzeczeniem sądu pierwszej instancji z 2015 roku CBA pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za pierwszych rządów PiS dopuszczała się fałszowania dokumentów i podżegania do przestępstwa. Sąd uznał, że politycy ci fałszowali dokumenty, wyłudzali zgody na inwigilację i podżegali do korupcji. W efekcie chcieli wykazać, że Andrzej Lepper, ówczesny wicepremier i szef współrządzącej z PiS Samoobrony, brał łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu działek na Mazurach.

Obaj zostali skazani na trzy lata pozbawienia wolności i otrzymali dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Zanim wyrok się uprawomocnił, Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. W lutym 2023 roku Sąd Najwyższy podjął jednak decyzję o odwieszeniu sprawy. W czerwcu sędziowie SN Andrzej Stępka, Małgorzata Gierszon i Piotr Mirek podjęli decyzję o uchyleniu umorzenia i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w drugiej instancji.

20 grudnia br. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności oraz pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie ws. byłego szefa CBA i MSWiA oraz jego zastępcy w obu tych urzędach jest prawomocny.. Obaj nie zgadzają się z wyrokiem i twierdzą, "że go nie uznają".

Byli ministrowie nie trafią na razie do więzienia

Reporter Radia ZET Jacek Czarnecki dowiedział się, że obrońca Kamińskiego i Wąsika złożył w środę wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego w sprawie osadzenia byłych ministrów, a na rozpatrzenie wniosku jest 14 dni. W konsekwencji skazani zostaną umieszczeni w zakładzie karnym dopiero w pierwszej połowie stycznia.

- W przypadku dwóch polityków PiS i dwóch innych współpracowników z CBA również skazanych za nadużycia przy aferze gruntowej, obrońca wniósł wniosek o umorzenie postępowania w sprawie ich osadzenia ze względu na ułaskawienie ich przez prezydenta w 2015 roku. Jak przekazał mi sędzia Piotr Maksymowicz, ten wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni. Jeśli by sąd orzekł, że politycy PiS jednak mają trafić do więzienia, to - jak piesze sędzia Maksymowicz - będzie to areszt śledczy lub zakład karny położony najbliżej miejsca ich pobytu. W przypadku posłów Kamińskiego i Wąsika mógłby to być areszt śledczy na warszawskiej Białołęce - tłumaczył na antenie Radia ZET Czarnecki.

Źródło: Radio ZET